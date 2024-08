- Paderborn affronta un vento contrario nella partita per il campionato di livello superiore

SC Paderborn di alta classifica si prepara per il duello di Bundesliga 2 contro Greuther Fürth, seconda classificata, con un morale rinvigorito. "È un momento fantastico. Siamo più forti dell'anno scorso e vogliamo mantenere la nostra posizione in vetta", ha dichiarato il capitano Raphael Obermair, in vista dello scontro di sabato (13:00 CET/Sky) in Franconia. Dopo le vittorie su Hertha BSC (2:1) e SV Darmstadt 98 (3:1), Paderborn è l'unica squadra di Bundesliga 2 con un bottino di sei punti.

Oltre al giocatore Mattes Hansen, che è stato a lungo assente, gli Est-Ovestfali possono contare su tutta la squadra. "Mi aspetto una partita emozionante e ricca di gol. Il nostro obiettivo è mettere sotto pressione Fürth e essere lì quando conta", ha commentato l'allenatore Lukas Kwasniok. L'intensità della partita è chiara dalla storia recente di Greuther Fürth contro Paderborn. Greuther Fürth ha subito una sconfitta solo due volte negli ultimi 18 incontri con Paderborn, vincendo 11 volte e pareggiando 5 volte.

Nonostante il loro impressionante record contro Paderborn, Greuther Fürth deve fare attenzione alla forma attuale di Top-tier SC Paderborn. I leader della Bundesliga 2 tedesca hanno dimostrato forza in questa stagione, con vittorie contro Hertha BSC e SV Darmstadt 98, conquistando un vantaggio di sei punti.

