Resistenza ai piani dell'UE - Pacto futuro: città del Mare del Nord preoccupate per la pesca costiera

A causa della scomparsa della pesca costiera lungo la costa tedesca del Mare del Nord, una coalizione di rappresentanti dei comuni, del turismo, della pesca e dell'imprenditoria di Cuxhaven ha avviato il "Patto per il futuro della pesca costiera 2050". Questo patto richiede che la pesca costiera in Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein sia garantita in modo sostenibile attraverso condizioni quadro politiche, come annunciato dagli organizzatori. Questo a causa dei piani dell'UE di bandire la pesca con reti che toccano il fondale marino nelle aree protette entro il 2030 al più tardi.

Senza pescherecci in porto, un attrattiva turistica viene meno

La pesca costiera è importante non solo per l'industria della pesca, ma per l'intero turismo e l'economia locale, ha detto Hans-Peter Heikens, sindaco del comune di Jemgum, a cui appartiene il villaggio di Ditzum. "Se i pescherecci non ci sono più, un attrattiva turistica viene meno", ha detto. Ciò avrebbe effetti non solo sugli alloggiatori e sulla ristorazione, ma anche sulle stazioni di servizio o le attività artigianali.

Già a gennaio, una coalizione di rappresentanti dei comuni, dell'industria turistica e della camera di commercio e industria della Frisia orientale aveva presentato un primo "Patto per il futuro della pesca costiera 2050". La preoccupazione per la pesca costiera spinge tutti gli attori lungo la costa tedesca del Mare del Nord, ha sottolineato Heikens. Pertanto, ulteriori rappresentanti dei comuni, dei distretti, delle associazioni e delle camere di Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein si sono uniti alle richieste.

Richiesta di un "diritto alla pesca garantito"

Nel patto per il futuro firmato e ampliato a Cuxhaven, si richiede un "diritto alla pesca garantito" nel mare costiero, con cui le aree e le possibilità di pesca, ad esempio per i pescatori di gamberi, dovrebbero essere preservate. I tempi di pesca potrebbero essere limitati in base ai risultati scientifici. Inoltre, dovrebbero essere indagate le alternative tecniche e le specie di pesca, nonché le possibilità dell'acquacoltura. Un'alternativa potrebbe essere, ad esempio, l'allevamento di cozze nelle piattaforme offshore eoliche, ha detto Heikens. Potrebbero anche essere ampliati gli incentivi turistici che includono la pesca costiera.

Inoltre, viene proposto l'istituzione di un fondo per la pesca, dal quale potrebbero essere finanziati, ad esempio, centri regionali di lavorazione dei gamberi, le misure di modernizzazione sulle navi o le infrastrutture portuali moderne. Il denaro per questo fondo dovrebbe essere versato da tutti gli attori che utilizzano le aree di pesca. "È fondamentale che ora andiamo avanti insieme e attuiamo in modo coerente le misure concordate", ha detto Dirk Sander dall'Associazione dei pescherecci e della pesca costiera tedeschi.

Il sindaco di Jemgum, Heikens, ha sottolineato che non è in discussione che la pesca debba cambiare per una migliore protezione del mare e di fronte ai cambiamenti climatici. "Ma alla pesca deve essere data anche la possibilità di esistere", ha sottolineato. "Se l'UE attua il divieto di pesca a strascico, non c'è più spazio per la pesca".

