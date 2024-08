- Ozdemir chiede vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Ministro dell'Ambiente Cem Özdemir (Verdi) ha espresso preoccupazione per la diffusione della malattia della lingua blu in Germania. La malattia è ora presente in tutto il paese tranne che a Berlino. "Sono necessari interventi rapidi", ha dichiarato Özdemir durante una pausa a un evento a Ludwigsburg, nel Baden-Württemberg.

Ha espresso delusione per l'assenza di un vaccino autorizzato su scala europea e ha quindi sostenuto l'autorizzazione d'emergenza a livello nazionale, ha detto Özdemir. Ha esortato gli agricoltori a immunizzare il loro bestiame contro la malattia degli animali. "Abbiamo il vaccino ora. Ma dobbiamo anche vaccinare per tenere sotto controllo la situazione", ha detto Özdemir.

In soli dieci mesi, l'organismo che causa la malattia della lingua blu si è diffuso in tutta la Germania. Dopo che la Sassonia è entrata nella lista venerdì, Berlino, l'unico stato federale ancora indenne, non ha segnalato casi, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI).

Onda virale in Germania

Negli ultimi settimane, l'Istituto Friedrich-Loeffler (FLI) ha documentato un aumento significativo dei casi di malattia della lingua blu in Germania: mentre a giugno erano state registrate 13 fattorie infette in tutto il paese, a luglio erano già più di 1.200. E solo entro il 23 agosto, sono state segnalate più di 4.800 fattorie infette.

Il virus della lingua blu viene trasmesso da determinate specie di zanzare. Principalmente, sono interessati gli ovini e i bovini, ma anche i camelidi sudamericani, le capre e i maiali selvatici sono suscettibili. Per fortuna, gli esseri umani non sono a rischio di contrarre il patogeno. È sicuro consumare carne e prodotti lattiero-caseari da animali suscettibili alla lingua blu.

La malattia della lingua blu, che preoccupa il Ministro dell'Ambiente Cem Özdemir, ha causato un aumento significativo dei casi in Germania. Per contrastare questa malattia degli animali, Özdemir ha esortato gli agricoltori a vaccinare il loro bestiame.

Leggi anche: