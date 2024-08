- Oyoun deve lasciare il centro culturale.

Operatore accusato di antisemitismo deve lasciare il centro culturale a Berlino-Neukölln entro la fine dell'anno. Il polo culturale di Lucy-Lameck Street verrà riappaltato, con un nuovo operatore e concetto previsti per il 1° gennaio 2025. Lo ha dichiarato l'amministrazione culturale in risposta a un'interrogazione parlamentare dei Die Linke, come riportato dal quotidiano "nd". Il bando è previsto per la tarda estate, con una decisione sul nuovo operatore attesa alla fine dell'autunno 2024.

"La decisione di cercare un nuovo concetto operativo per il centro culturale di Lucy-Lameck Street si allinea con l'interesse dello stato in offerte culturali e istruzione culturale che ampliano, invece che restringere, la diversità degli spazi di discussione culturale e politica", ha dichiarato l'amministrazione culturale del senatore Joe Chialo (CDU) nella sua risposta. "I creatori culturali di Berlino sono invitati a partecipare a questo bando."

Finanziamento interrotto anticipatamente

Alla fine del 2023, l'amministrazione culturale ha interrotto il pagamento di milioni di finanziamenti destinati a Oyoun, che avrebbe dovuto continuare fino alla fine del 2025. Ciò è avvenuto in parte a causa di accuse di sentimenti antisemiti in un evento tenuto nelle strutture di Oyoun nel novembre 2023.

Oyoun ha presentato ricorsi contro l'interruzione del finanziamento, sia al Tribunale Amministrativo che al Tribunale Amministrativo Superior, senza successo. Tuttavia, in luglio, la Corte Costituzionale ha annullato la sentenza del Tribunale Amministrativo Superior di marzo e ha rimesso il caso. L'associazione ha sostenuto che i suoi diritti legali erano stati violati, una posizione sostenuta dai giudici costituzionali. Tuttavia, hanno lasciato aperto il quesito se Oyoun abbia diritto a ulteriori finanziamenti.

Riappalto indipendente dai procedimenti legali

Il riappalto del centro culturale sta avvenendo indipendentemente dai procedimenti legali in corso, secondo l'amministrazione culturale. Lo stato ha anche presentato un'azione di sfratto contro Oyoun. Secondo l'amministrazione culturale, il progetto si è rifiutato di lasciare le strutture di proprietà dello stato dal capodanno.

Oyoun descrive la sua missione come "riimmaginare, sviluppare e implementare progetti artistico-culturali attraverso prospettive decoloniali, queer*femministe e migranti". L'istituzione, o la società non-profit Kultur NeuDenken, ha ricevuto circa un milione di euro dallo stato di Berlino nel 2023, secondo le dichiarazioni precedenti dell'amministrazione culturale. Una domanda di finanziamento per il 2024 di importo simile è stata respinta.

I creatori culturali di Berlino sono incoraggiati a partecipare al riappalto del centro culturale, che sostituirà l'operazione guidata dall'entità accusata.

