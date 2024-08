- OVG respinge il ricorso presentato contro l'aeroporto di Dortmund.

Gli aeroporti di Dortmund sono autorizzati a estendere i loro orari di funzionamento come programmato, anche nelle ore tardive, secondo una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Superior di Nord Reno-Westfalia (OVG) a Münster venerdì. La seconda approvazione per l'ampliamento degli orari di decollo e atterraggio da parte della amministrazione distrettuale di Münster è ora considerata legale. Questa decisione respinge un successivo ricorso da parte dei residenti locali, che avevano vinto una causa in gennaio 2022.

In quel momento, l'OVG aveva dichiarato l'approvazione illegale, ma aveva dato alle parti coinvolte la possibilità di correggere eventuali errori procedurali. L'autorità dell'aviazione e l'amministrazione distrettuale hanno ora risolto con successo questi problemi. I vicini dell'aeroporto che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla protezione dal rumore per anni non sono soddisfatti della decisione e potrebbero ancora contestarla. La sentenza finale non è stata ancora emessa e l'OVG non ha concesso appello, offrendo invece l'opzione di appellarsi al Tribunale Amministrativo Federale.

Nella sua motivazione, l'OVG ha notato che le autorità competenti hanno valutato in modo appropriato, tenendo conto e dando priorità agli interessi di protezione dal rumore della popolazione nella seconda approvazione, come richiesto dall'aeroporto. La soglia di tolleranza del rumore, un livello di rumore costante di 45 decibel, è stata sufficientemente giustificata e considerata legalmente sfidata in questa approvazione. Questo livello è inferiore alla soglia legale per i livelli di rumore continui notturni di 55 decibel, ha spiegato il tribunale. I dati della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) citati dai querelanti non sono stati ritenuti rilevanti.

Il giudice presidente Dirk Lechtermann ha notato che questo livello di rumore è applicabile solo all'area esterna, scendendo a 30 decibel con la finestra aperta. Ha riconosciuto che vivere vicino ad un aeroporto potrebbe non essere gradevole, ma ha riconosciuto le preoccupazioni dei residenti di Dortmund e Unna.

Con questa sentenza, l'aeroporto è ora autorizzato a effettuare atterraggi regolari fino alle 23:00, atterraggi ritardati fino alle 23:30 e decollo ritardato fino alle 22:30 in casi estremamente rari. La disputa è in corso da oltre dieci anni, con la amministrazione distrettuale di Münster che ha concesso la prima approvazione nel 2014 su richiesta dell'aeroporto.

I residenti di Dortmund e Unna possono ancora esprimere la loro insoddisfazione per la decisione del tribunale sull'estensione degli orari di funzionamento degli aeroporti di Dortmund. Il giudice Dirk Lechtermann ha riconosciuto le preoccupazioni di questi residenti durante l'udienza.

