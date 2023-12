Ousmane Dembéle: Il periodo deludente della stella francese al Barcellona si è concluso in modo negativo?

All'indomani della partenza shock di Neymar verso il Paris Saint-Germain, il Barcellona ha speso più della metà della cifra record mondiale ricevuta per l'adolescente dal volto fresco che stava infiammando la Bundesliga.

Secondo quanto riferito dal Barça, nel 2017 Dembélé ha pagato una cifra allora record per il club, pari a 105 milioni di euro (119 milioni di dollari); l'affare potrebbe salire a 140 milioni di euro (158,5 milioni di dollari) e il francese avrebbe un salario di circa 20 milioni di euro (22,5 milioni di dollari) all'anno.

Ma invece di riempire i panni di Neymar, Dembélé è diventato - forse ingiustamente - il simbolo della cattiva gestione finanziaria del club catalano in un'epoca che ha visto la squadra regredire da pretendente alla Champions League a partecipante all'Europa League.

Il periodo di permanenza di Dembélé nel club sembra certamente volgere al termine, e non è una fine che nessuna delle due parti avrebbe previsto cinque anni fa.

Il 24enne ha solo sei mesi di contratto, ma la precaria situazione finanziaria del Barcellona significa che il club preferirebbe di gran lunga che se ne andasse durante la finestra di trasferimenti di gennaio, visto che continua a lottare per ingaggiare nuovi giocatori.

Giovedì il Barça ha rilasciato un'intervista al suo direttore del calcio, Mateu Alemany, che ha detto che Dembélé "dovrebbe andarsene immediatamente" dopo che il giocatore e i suoi agenti hanno rifiutato numerose offerte per rimanere durante mesi di trattative.

"Abbiamo iniziato le conversazioni con Ousmane e i suoi agenti intorno a luglio", ha detto Alemany. "Durante questo periodo, in sei o sette mesi, abbiamo parlato, abbiamo dialogato, il Barcellona ha fatto diverse offerte per cercare un modo per far rimanere il giocatore con noi.

"Queste offerte sono state sistematicamente rifiutate dai suoi agenti. È evidente che il giocatore non vuole rimanere al Barcellona e non è impegnato nel progetto futuro del club.

È stato comunicato a lui e ai suoi agenti che deve andarsene immediatamente". La conseguenza sportiva di tutto questo, valutata dallo staff tecnico e dal manager, è che non vogliamo giocatori che non si impegnano nel progetto".

Tuttavia, Dembélé ha risposto con un comunicato giovedì, ribadendo di essere ancora a disposizione dell'allenatore Xavi e dicendo che non avrebbe "ceduto al ricatto".

Dembélé afferma di aver passato quattro anni senza giustificare nulla di ciò che ha letto e dice di aver sopportato "voci" e persone che "mentivano spudoratamente" su di lui.

"Oggi tutto questo finisce", ha scritto. "Da oggi risponderò con sincerità, senza cedere ai ricatti. Ho 24 anni e come ogni uomo ho difetti e imperfezioni. Ho vissuto momenti complicati, infortuni, Covid mi ha colpito.

"Vieto a chiunque di dare l'impressione che io non sia coinvolto nel progetto sportivo. Vieto a chiunque di attribuirmi intenzioni che non ho mai avuto. Non permetto a nessuno di parlare a nome mio o dei miei agenti, di cui mi fido ciecamente".

"Sono ancora sotto contratto, sono completamente coinvolto e a disposizione del mio club e del mio allenatore. Ho sempre dato tutto per i miei compagni di squadra, per i socios... non è questo il momento di cambiare".

Le difficoltà del Barça fuori dal campo sono state aggravate dalla sconfitta ai tempi supplementari contro l'Athletic Bilbao negli ottavi di finale della Copa del Rey, giovedì scorso, che ha messo fine alle ultime possibilità della squadra di vincere realisticamente un trofeo in questa stagione.

In realtà, un trofeo avrebbe solo coperto le crepe del club assediato.

Se l'arrivo di Dembélé ai Blaugrana doveva segnare una nuova era, lo stesso vale per la sua partenza. Tuttavia, ci vorrà molto di più di una partenza di un giocatore infelice perché il club ritrovi il suo antico splendore.

