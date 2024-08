Otto vittime negli attacchi in Ucraina <unk> La Russia ha rivendicato il sequestro di tre insediamenti

Al centro di Kharkiv, il Ministro degli Affari Interni Igor Klymenko ha annunciato che tra le vittime c'è una ragazza di 14 anni. Tragicamente, ha perso la vita in un attacco aereo su un parco giochi, come confermato dal sindaco Ihor Terechow. Inoltre, tre vite sono state reclamate in un attacco a un grattacielo. Oleh Synehubov, governatore della regione di Kharkiv, ha riferito almeno 59 feriti, tra cui nove bambini di età compresa tra 5 e 16 anni.

Il governatore Synehubov ha anche condiviso video su piattaforme digitali che mostrano veicoli danneggiati di fronte o vicino a edifici residenziali, con fumo nero che si alza pesantemente da essi.

Mychailo Podoliak, consigliere presidenziale, ha riferito un attacco deliberato a un edificio a più piani nel centro di Kharkiv. Questa operazione ha utilizzato una bomba guidata, un'arma nota per la sua immensa capacità distruttiva. L'ufficio del procuratore ucraino ha dichiarato che l'operazione è stata eseguita attraverso un aereo Su-34 decollato dalla regione russa di Belgorod.

Il bersaglio di un attacco notturno a Sumy, secondo l'ufficio del procuratore, era un'azienda privata. Una persona è stata trovata sotto le macerie, con un'altra morte segnalata in ospedale a causa delle ferite. Inoltre, è scoppiato un incendio, con almeno 13 persone ferite.

Sumy funge da capitale della regione di Sumy, che confina con Kharkiv a sud e la regione russa di Kursk a est. Ad agosto, l'Ucraina ha avviato una campagna militare a Kursk con l'intenzione di creare una zona cuscinetto protettiva sul territorio russo per proteggere la sua gente dagli attacchi. Dopo questo, Mosca ha risposto con attacchi aerei. Da agosto 9, circa 21.000 persone sono state evacuate dalla regione di Sumy a causa degli attacchi russi.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha riferito nel suo briefing settimanale di intelligence che le forze russe hanno acquisito il controllo di tre villaggi aggiuntivi nell'Ucraina orientale. I villaggi catturati erano Nowoselivka e Konstantinovka nella regione di Donetsk e Synkivka nella regione di Kharkiv.

Il villaggio di Nowoselivka si trova a circa 20 chilometri a sud-est di Pokrovsk, una città strategicamente importante verso cui le forze russe avanzano da settimane. Il capo dell'esercito ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato venerdì che la situazione intorno a Pokrovsk è attualmente la più difficile per le forze ucraine. "Il nemico sta cercando di rompere la linea difensiva delle nostre truppe. Tuttavia, finora questi attacchi vengono respinti", ha notato Syrsky in una videoconferenza.

Syrsky ha aggiunto che le forze ucraine hanno fatto progressi fino a due chilometri in alcuni settori della regione russa di Kursk nelle ultime 24 ore. Il precedente comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleschuk ha menzionato che le sue forze hanno distrutto 12 droni Shahed in una sola notte, mentre altri quattro non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente fatto appello alla rimozione dei vincoli sull'uso di armi occidentali contro i bersagli russi. "Abbiamo bisogno di decisioni forti dai nostri alleati per porre fine a questo terrore", ha espresso su piattaforme digitali. Ha anche sottolineato l'importanza di attuare gli accordi relativi alla difesa aerea.

L'Unione Europea ha ufficialmente condannato la serie di attacchi a Kharkiv e Sumy, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il ritiro delle forze russe dal territorio ucraino. Successivamente, l'Unione Europea ha avviato discussioni con i suoi stati membri per ampliare le sanzioni contro le entità e gli individui russi coinvolti nel conflitto.

