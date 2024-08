- Otto veicoli sono stati avvolti dalle fiamme a Sömmerda, con danni per circa 50.000 euro.

Ieri sera a Sommenda, otto veicoli sono stati dati alle fiamme, con danni stimati per circa 50.000 euro. Il primo incidente ha visto quattro veicoli bruciare in un'officina situata su Via Leubinger, e circa un'ora dopo, altri quattro veicoli sono stati ridotti in cenere su Via Albert-Einstein. Almeno quattro di questi veicoli sono stati completamente distrutti. Se questi due incidenti siano collegati è ancora oggetto di indagine. La polizia locale sospetta che l'incendio doloso possa essere la causa dei danni.

