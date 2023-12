Otto tra i nuovi hotel più caldi del Vietnam

Ora che il Paese ha allentato le regole di arrivo per i viaggiatori internazionali, i visitatori cominciano a tornare.

Anche l'industria dell'ospitalità sta iniziando a tornare.

Sebbene la Covid abbia bloccato la costruzione o l'apertura di molti hotel, ora è possibile scegliere tra un'ampia gamma di strutture nuove o appena riaperte.

Dalla storica e suggestiva capitale di Hanoi, nel nord, fino alle spiagge tropicali baciate dal sole di Phú Quốc, nel sud, ecco otto posti dove posare la testa a prezzi e stili diversi.

Regent Phú Quốc

Un'isola al largo del Vietnam sud-occidentale, gran parte di Phú Quốc è una riserva mondiale della biosfera designata dall'UNESCO e ospita anche il primo resort del marchio di lusso Regent Hotels & Resorts nel sud-est asiatico.

Il Regent Phú Quốc si trova sulla Long Beach e offre 176 suite e 126 ville in un ambiente tranquillo e tropicale con vista sull'oceano e sulle lagune del resort. Le dimensioni variano dalle intime camere da letto singole alle "ultra ville" con sette camere da letto, il che significa che tutti, dalle coppie alle famiglie numerose e agli amici, possono rilassarsi con stile.

Per quanto riguarda il cibo, potrete scegliere tra sei ristoranti e bar, tra cui il Rice Market, che celebra la cucina locale del Vietnam meridionale, l'Oku, che unisce Giappone e Francia in un omaggio alla carne di manzo wagyu, o il Fu Bar, dal nome ironico, per cocktail a base di gin sulla terrazza della piscina.

Da 365 dollari a notte, phuquoc.regenthotels.com

Wink Hotel Saigon Centre

Inaugurato nel 2021, il Wink Hotel Saigon si rivolge a un gruppo di giovani vietnamiti per i quali l'autenticità è tutto.

L'offerta di un lusso accessibile significa che le camere dell'hotel, pur essendo "efficienti dal punto di vista dello spazio", non sono state risparmiate.

Progettate da un'agenzia parigina, sono dotate di materassi di lusso, biancheria pregiata e doccia a multigetto.

Wink onora la famosa cultura del cibo di strada del Vietnam sotto forma di "Wink Carts" per colazioni e pranzi semplici, mentre agli ospiti viene garantito un soggiorno di 24 ore indipendentemente dall'orario di check-in, colazione à la carte illimitata e pass gratuiti per uno spazio di co-working.

A partire da 70 dollari a notte, wink-hotels.com/vn/hotel/wink-hotel-saigon-centre

Maia Resort Quy Nhơn

La città costiera di Quy Nhơn, nel sud del Vietnam, potrebbe essere poco conosciuta dai viaggiatori internazionali, ma la situazione è destinata a cambiare con l'apertura di luoghi come il Maia Resort, una destinazione che è particolarmente desiderosa di attrarre i buongustai.

La struttura, composta da 94 ville, si trova su una bellissima spiaggia sabbiosa ampia e lunga, dove nella baia di Phuong Mai si affollano coloratissime barche da pesca locali. I pescherecci portano il pescato che gli chef del ristorante Vi del resort trasformano in eccellenti interpretazioni di piatti locali, oltre che in familiari piatti di conforto globali.

Il benessere è un'altra grande novità nell'elegante spa Vela, illuminata dal sole e dotata di piscina, mentre gli ospiti possono scegliere pacchetti che includono i trattamenti anziché la colazione o il pranzo.

A partire da 185 USD, comprensivo di mezza pensione o di un trattamento spa per adulto, per camera, quynhon.maiaresorts.com

Ville di Anantara Quy Nhơn

La privacy è al centro dell'attenzione all'Anantara Quy Nhơn Villas, che offre solo 26 eleganti ville con una o due camere da letto sparse in sette ettari di giardini tropicali. Tutte si affacciano sulla spiaggia di sabbia bianca e sulle onde color smeraldo.

Il ristorante di riferimento è il Sea.Fire.Salt, dove lo chef Wayan cura menu che celebrano i frutti di mare cucinati su fiamme libere, mentre un bar a bordo piscina prepara cocktail davanti a voi e una "gastronomia in camera" vi permetterà di non essere mai lontani da un boccone.

La tranquilla provincia circostante di Bình Định ispira un'impressionante selezione di esperienze culturali, dalle antiche pagode alle notevoli torri Champa che punteggiano il paesaggio e risalgono al XII secolo. Il museo offre anche un laboratorio di tessitura di cappelli, che permette agli ospiti di vedere come vengono realizzati a mano i cappelli conici Non La.

Capella Hanoi

Affascinante e storica, la capitale vietnamita ospita il Capella Hanoi, un boutique hotel con 47 camere progettato dall'architetto americano Bill Bensley per celebrare il mondo dell'opera.

La struttura è infatti adiacente al bellissimo Teatro dell'Opera di Hanoi, risalente all'inizio del XX secolo, e Bensley ha realizzato le sgargianti suite in modo che riflettessero e rivelassero le storie di artisti, cantanti e compositori. In questo modo, più di mille pezzi d'arte e cimeli d'opera abbelliscono l'edificio nel prestigioso quartiere Hoàn Kiếm della città.

Anche i ristoranti dell'hotel seguono il tema, con il ristorante Backstage e un salone chiamato Diva's Lounge che vanta stoviglie, scenografie e costumi adeguatamente glamour.

I "Culturisti di Capella" fungono da guide per gli ospiti e assicurano che possano trarre il massimo dall'hotel e dalla città, con esperienze coinvolgenti che includono punti di riferimento come il Tempio del Tumulo di Giada e il Quartiere Francese.

Da 300 dollari, capellahotels.com/it/capella-hanoi

Baia di Azerai Ke Ga

Situato a 180 km (112 miglia) a est di Ho Chi Minh City, il resort Azerai Ke Ga Bay è una destinazione popolare per le fughe del fine settimana. L'appartata proprietà di fronte all'oceano si trova in una posizione invidiabile su una spiaggia di sabbia bianca che si estende per cinque chilometri, con vista sull'isola di Ke Ga e sul suo faro risalente all'epoca coloniale francese.

Le 46 suite minimaliste e le suite con piscina privata si affacciano sui giardini tropicali o sull'oceano. Se riuscite a staccarvi da loro, la loro Azerai Spa sull'oceano offre 10 sale per trattamenti privati, idroterapia, uno studio di bellezza, una palestra e altro ancora, mentre ci sono quattro piscine in cui fare il bagno.

Una volta che vi siete allenati, tre punti di ristoro vi permetteranno di assaporare la cucina locale e globale, con particolare attenzione ai frutti di mare.

Da 266 dollari, azerai.com/resorts/azerai-ke-ga-bay

Alma Resort Cam Ranh

Cam Ranh è un'altra città emergente sulla costa centrale del Vietnam, che sta rapidamente diventando un polo di attrazione per i viaggiatori nazionali e internazionali. L'ampio resort Alma si estende su 30 ettari e offre un'ampia gamma di servizi agli ospiti che soggiornano nelle 580 suite e nei padiglioni, tutti affacciati su Long Beach.

Non meno di dodici piscine, un cinema da 70 posti, un museo della scienza, sale per il karaoke e un parco acquatico sono solo alcuni dei modi per godersi la vacanza.

Per quanto riguarda il cibo, 14 punti di ristoro spaziano dal giapponese all'italiano, passando per una casa di noodle e uno specialista del pollo fritto. Ma ogni alloggio dispone anche di una cucina, nel caso in cui vogliate preparare i vostri pasti con la spesa del supermercato in loco.

Da 181 dollari netti a notte, alma-resort.com

Hotel Radisson Danang

Da Nang è la quinta città più grande del Vietnam e si trova sulla costa centrale, da dove è un punto di partenza popolare per una serie di siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, tra cui l'affascinante antica città mercantile di Hoi An, a sud della città.

La strada per arrivarci è costellata di hotel, tra cui il Radisson Hotel Danang sulla spiaggia di My Khe, con 182 camere e suite con vista sulla città, sulla penisola e sul mare.

Al 21° piano, un bar con terrazza si affianca a una scenografica piscina a sfioro per momenti da Instagram al tramonto, mentre un telescopio permette agli aspiranti osservatori delle stelle di scrutare il cielo. Una sala da ballo da 300 persone può ospitare matrimoni, riunioni ed eventi.

Da 60 dollari, radissonhotels.com/it-us/hotels/radisson-da-nang

Fonte: edition.cnn.com