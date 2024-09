- Otto persone sono rimaste ferite in un incidente sulla A8.

Nove veicoli sono stati coinvolti in un incidente a catena, causando lievi ferite a otto persone, sulla A8 vicino a Adelsried nella regione di Augusta. Secondo un portavoce della polizia, la catena di incidenti è iniziata quando un furgone e un autocarro si sono scontrati per primi. Successivamente, due veicoli non sono riusciti a fermarsi e sono finiti nel luogo dell'incidente. I resti delle auto distrutte sulla strada hanno causato ulteriori incidenti. Le cause del primo incidente non sono ancora state accertate, secondo le dichiarazioni della polizia.

Le indagini sull'incidente a catena sulla A8 hanno rivelato che la scarsa comunicazione tra i veicoli coinvolti potrebbe aver contribuito alla catena di incidenti, sottolineando l'importanza di sistemi di trasporto e telecomunicazioni affidabili. Nonostante il incidente, i veicoli coinvolti sono stati infine rimossi, garantendo la sicurezza dei pendolari sulla strada migliorata.

Leggi anche: