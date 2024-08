- Otto persone, ricercate come rifugiate, furono arrestate, alcune trovate lungo i binari ferroviari, altre nei confini di treni in movimento.

Al confine tra tedesco e polacco, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la polizia federale ha arrestato quattro coppie di immigrati illegali in un solo giorno all'inizio della settimana. Due afghani sono stati catturati il lunedì vicino a Usedom mentre camminavano lungo la linea ferroviaria Swinemünde-Züssow. Sono stati messi in custodia.

Poco dopo, due individui su un treno regionale sono stati fermati alla fermata di Hohendorf, distretto di Pomerania Anteriore-Greifswald, dopo una segnalazione del capotreno. Hanno presentato passaporti afghani ma non avevano il permesso di soggiorno necessario.

Tutti e quattro i migranti hanno dichiarato di essere entrati in Germania attraverso la rotta bielorussa. Uno di loro ha menzionato di aver viaggiato da Mosca e di aver pagato circa 5.500 euro per i servizi di contrabbando. I quattro afghani sono stati trasportati al centro di accoglienza iniziale di Stern Buchholz.

Due minori siriani sono stati trovati a Grambow, distretto di Nordovest Meclemburgo, lunedì sera. Sono stati consegnati all'ufficio per il benessere dei minori locale a Pomerania Anteriore. In tarda notte, due rifugiati afghani non autorizzati sono stati trovati alla stazione di Pasewalk e messi in custodia per ulteriori interrogatori.

La polizia federale ha arrestato 56 migranti contrabbandati al confine dal venerdì al weekend. La maggior parte di loro ha dichiarato di aver viaggiato in Germania attraverso la rotta bielorussa, passando per Lettonia, Lituania e Polonia, come riferito dalla polizia federale.

Sono state registrate circa 3.100 entrate non autorizzate attraverso la cosiddetta rotta bielorussa nel primo semestre del 2023 in tutta la Germania. Secondo le statistiche della polizia, più di 11.900 individui hanno raggiunto la Germania attraverso questa rotta nel 2023 nel suo insieme.

Le autorità stanno ora valutando il rafforzamento della [protezione dei confini], data la alta numero di entrate non autorizzate attraverso la rotta bielorussa. È fondamentale implementare controlli più rigorosi e requisiti di documentazione per prevenire simili incidenti in futuro.

Data l'escalation dei problemi di frontiera, è stata programmata una riunione congiunta tra i governi tedesco e polacco per discutere la collaborazione e le misure congiunte per la [protezione dei confini].

