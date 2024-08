Otto ha raggiunto l'età di sette decenni e mezzo.

Dalla vendita per corrispondenza al gigante dell'e-commerce: Otto compie 75 anni. Nessun altro colosso tedesco dell'e-commerce è più grande. Tuttavia, i rivali stanno invadendo il mercato, minacciando il leader del settore.

Otto, il rivenditore digitale, sta chiedendo ai politici di creare un campo di gioco equo nell'e-commerce. Secondo Marc Opelt, CEO della divisione retail di Otto, alcuni venditori sui mercati emergenti ignorano i principi fondamentali della concorrenza leale. "Ci aspettiamo che la politica e gli organi regolatori come le dogane prestino maggiore attenzione a questi modelli di business". Otto festeggerà il suo 75º compleanno il 17 agosto.

Nato come attività di vendita per corrispondenza il 17 agosto 1949 a Hamburg, da Werner Otto, l'azienda ha riconosciuto la fine del razionamento post-bellico e ha introdotto un catalogo. L'attività è fiorita. Nel corso degli anni, l'azienda ha tenuto il passo con i tempi. Michael Otto, figlio del fondatore, ha assunto la carica di CEO e ha sottolineato la conservazione dell'ambiente mentre abbracciava internet. Con l'esplosione di internet in Germania nel 1995, Otto ha lanciato un negozio online. L'ultimo catalogo cartaceo è stato pubblicato alla fine del 2018.

Secondo il bilancio annuale, l'impero del gruppo Otto impiega attualmente più di 38.000 persone. Operando in più di 30 paesi attraverso 25 principali consociate, come la società di logistica Hermes, il rivenditore di moda online About You, la catena di mobili americana Crate and Barrel, la società di moda Bonprix e i negozi Manufactum, il gruppo ha registrato un fatturato di €15 miliardi e ha riportato una perdita di €426 milioni nell'ultimo esercizio fiscale.

La divisione retail di Otto, che opera su otto.de, funge da principale consociata del gruppo. Sulla piattaforma, l'azienda vende T-shirt, lavatrici e tappeti, tra gli altri prodotti. La piattaforma genera anche entrate attraverso i trader che utilizzano la sua portata sul mercato. Otto.de si è classificata al secondo posto tra i negozi online più visitati in Germania, con circa 42 milioni di visite nel mese di febbraio, secondo l'Istituto di ricerca del commercio di Colonia (IFH). Amazon.de ha encabezato la lista con circa 310 milioni di visite.

Rinnovata Frugalità

Il settore tedesco del commercio elettronico ha registrato stime di vendite per circa €85 miliardi lo scorso anno, con un aumento del 1% rispetto all'anno precedente. L'Associazione del Commercio Tedesco (HDE) prevede un aumento del 3,4% per quest'anno. Nonostante l'impatto positivo della pandemia di COVID-19 sull'attività, la frugalità dei consumatori persiste, secondo un'indagine dell'HDE. Opelt osserva che i consumatori ora spendono in media meno per ordine. Tuttavia, questo non è l'unico problema che l'azienda deve affrontare.

La concorrenza da parte dei rivenditori con legami cinesi sta mettendo pressione su Otto. Secondo un'indagine IFH, il 91% dei consumatori è ora consapevole dei mercati che vendono prodotti asiatici come Temu, Shein e Wish. Il 43% utilizza queste piattaforme. Entrambi i valori rappresentano un aumento di più di 10 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Temu, con la società madre PDD Holdings con sede in Irlanda, ha registrato una crescita significativa. A febbraio, temu.com ha registrato circa 29 milioni di visite in Germania, classificandosi al terzo posto dietro Otto. Shein è ora con sede a Singapore.

Secondo l'Associazione del Commercio Tedesco di Tessuti, Calzature e Articoli in Cuoio, i tedeschi hanno acquistato circa un miliardo di articoli di abbigliamento e scarpe da fornitori come Shein e Temu lo scorso anno. Questi fornitori utilizzano typically air freight per spedire i prodotti direttamente dal produttore al cliente, riducendo i costi.

Secondo il direttore generale dell'IFH Kai Hudetz, la concorrenza nell'e-commerce si sta intensificando. "Il prezzo è diventato un fattore di vendita sempre più importante a causa dell'inflazione", ha detto Hudetz. I nuovi rivenditori asiatici come Temu e Shein stanno guadagnando popolarità, con la metà dei rispondenti all'indagine che afferma di acquistare articoli che altrimenti non si potrebbe permettere. "Questo sta mettendo sotto pressione i giocatori stabiliti sul mercato".

L'HDE esprime preoccupazioni. "La concorrenza equa è vitale per lo sviluppo dell'e-commerce, ma questo non è il caso nella concorrenza attuale contro le aziende orientali come Temu e Shein", afferma il CEO Stefan Genth. Alcuni prodotti non rispettano gli standard UE per la sicurezza dei prodotti, la protezione dell'ambiente e la legge fiscale, mettendo potenzialmente a rischio i consumatori e distorcendo la concorrenza. Genth chiede al governo federale e all'UE di intervenire. "La crescita selvaggia e il Far West nell'e-commerce devono essere ripresi in mano". Temu risponde di attenersi strettamente alle leggi e ai regolamenti.

Il gruppo Otto riconosce la nuova concorrenza in una dichiarazione. "Sono tecnologicamente avanzati, utilizzano l'IA e il gamification, e sono veloci. Possiamo imparare dai nostri concorrenti, e lo facciamo".

