Otto componenti essenziali: si riferisce al processo di dichiarazione delle imposte.

Perderti potenziali riduzioni fiscali può significare perdere significative economie. Ecco una panoramica per aiutarti a evitare detrazioni fiscali trascurate.

Hai ancora da presentare la tua dichiarazione dei redditi del 2023? Hai tempo fino al 2 settembre per farlo. Con poco tempo rimasto per raccogliere tutti i documenti necessari e inserire i dati, evitare errori dell'ultimo minuto è cruciale. Per aiutarti, abbiamo raccolto otto detrazioni fiscali comunemente trascurate, suggerite dall'applicazione fiscale Taxfix.

1. Aiuto domestico e servizi per la casa

Se hai assunto assistenza, come pulitori, cuochi o badanti, potresti essere eligibile a recuperare una parte dei costi. L'ufficio delle tasse riconosce il 20% di queste spese, fino a un massimo annuale di 4.000 euro. I servizi di manutenzione, inclusi riparazioni o lavori di ristrutturazione, sono anch'essi eligibili per una detrazione del 20%, fino a un massimo annuale di 1.200 euro. Questi dettagli devono essere inseriti nell' "Allegato Spese per la Casa".

2. Spese mediche

Se la tua assicurazione sanitaria non copre le visite mediche, i farmaci, gli occhiali, le cure dentali, le terapie prescritte o la riabilitazione, puoi anche dichiarare queste spese. Tuttavia, devono superare il cosiddetto limite di onere ragionevole. Questi dettagli devono essere inseriti nell' "Allegato Oneri Speciali".

3. Costi di trasporto, carpooling, rimborso spese

I dipendenti possono dedurre le spese di viaggio, dal primo chilometro, dalle tasse, indipendentemente dal mezzo di trasporto. Tuttavia, nel caso del carpooling, solo il conducente è eligibile per il rimborso. Questi dettagli devono essere inseriti nell' "Allegato N".

4. Attrezzatura da lavoro, spese per l'ufficio a casa, contratto per telefono cellulare

I costi relativi all'attrezzatura da lavoro, come laptop, forniture per l'ufficio e letteratura specializzata, possono anche essere dichiarati nell' "Allegato N". I dipendenti che lavorano da casa possono richiedere un importo forfettario giornaliero di 6 euro per un massimo di 210 giorni lavorativi. Inoltre, il 20% dei costi mensili per il telefono, il cellulare e internet può essere detratto.

5. Donazioni benefiche e imposta sulla chiesa

Coloro che donano a organizzazioni benefiche o pagano l'imposta sulla chiesa possono anche dichiarare queste spese. Questi dettagli devono essere inseriti nell' "Allegato Spese Speciali".

6. Costi per l'istruzione e la formazione professionale, letteratura professionale

Gli investimenti nella formazione professionale, come libri specializzati, seminari e corsi di formazione, possono anche essere dichiarati come spese aziendali. Vanno nell' "Allegato N".

7. Oneri speciali

I benefici fiscali possono anche essere ottenuti dalle spese relative all'assistenza ai familiari, alle spese funebri o alle spese correlate a disabilità. Se queste spese sono medicamente giustificate e pagate privatamente, devono essere inserite nell' "Allegato Oneri Speciali".

8. Costi per l'assistenza nella dichiarazione dei redditi

Coloro che cercano assistenza per la dichiarazione dei redditi, come da un'associazione di assistenza fiscale, un consulente fiscale o un software fiscale, possono detrarre fino a 100 euro dei costi correlati. I costi più alti, se sono

