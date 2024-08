- Otto anni di età gettato fuori dall'auto e muore

Un bambino di otto anni è stato sbalzato dall'auto della madre e ucciso in un incidente a Coesfeld. La donna di 36 anni ha perso il controllo del veicolo e ha urtato un muro, secondo la polizia. L'auto è poi finita cappottata.

La conducente, la figlia di dieci anni e un passeggero di 62 anni sono rimasti feriti, alcuni gravemente, e sono stati trasportati in ospedale in elicottero. La causa dell'incidente era inizialmente ignota. La strada federale B525 è rimasta chiusa per diverse ore a seguito dell'incidente.

Il bambino di otto anni è stato tragicamente sbalzato dall'auto che aveva avuto l'incidente. Dopo la collisione, l'auto danneggiata è stata rimossa dal luogo dell'incidente.

