Kurt Bendlin, ex detentore del record mondiale di decathlon, si congeda. La moglie ha comunicato all'agenzia di stampa tedesca che è deceduto lo scorso giovedì a Paderborn. Il padre di due figli aveva 81 anni.

Atleta Formidabile, Campione Tenace: Il Record di Decathlon di Kurt Bendlin

Precedentemente incoronato campione di decathlon, Kurt Bendlin ha attirato l'attenzione nell'estate del 1967 con il suo record di decathlon sotto il caldo torrido, lasciando un'impronta indelebile nell'atletica leggera. Tuttavia, l'atleta talentuoso originario della città di Malente, nello Schleswig-Holstein, era particolarmente entusiasta della sua medaglia di bronzo olimpica.

Il 14 maggio 1967, lo studente atleta scolpito ha coronato il weekend bollente della sua vita sportiva con un incredibile record mondiale di decathlon. Al Stadio dell'Università di Heidelberg, Bendlin ha totalizzato 8.319 punti sotto il caldo torrido di 38 gradi Celsius all'ombra - il pubblico ha applaudito il loro "Re dell'Atletica" durante l'apice della sua carriera. Questa impresa, una medaglia di bronzo olimpica nel 1968 a Città del Messico, quattro titoli di campione tedesco e la nomina di "Atleta dell'anno" nel 1967 rappresentano i suoi maggiori successi.

La Medaglia di Bronzo Non Ha Perso il Suo Splendore

Il fulgido splendore della medaglia di bronzo non ha mai vacillato per il padre di Nicola e Kolja. Arrivò inaspettatamente e richiese perseveranza: un anno dopo il suo record mondiale, Bendlin era il favorito per il Messico, nonostante si fosse infortunato durante gli allenamenti a Flagstaff, negli Stati Uniti, e avesse potuto allenarsi a malapena per sei settimane.

14 Operazioni Durante la Sua Carriera

Costretto da crampi, il tedesco si è lanciato sul podio con una straordinaria dimostrazione di energia nel secondo giorno. "Quello che ho tirato fuori da me nell'inferno del decathlon olimpico - straordinario", ha dichiarato il piccolo polivalente. "Quello è stato il mio miglior risultato".

Il Matrimonio - Finalmente

Le forze trainanti del suo successo atletico erano i celebri allenatori Bert Sumser e Friedel Schirmer. Ma la sua vera felicità portava un solo nome: Martina. Si conoscevano dal 1966, ma non si sono sposati fino al 1980 - 14 anni dopo. "Mio marito non riusciva a decidere tra decathlon, carriera e matrimonio", ha riso la sua partner il giorno del suo 65° compleanno. "Mio marito è generoso, pieno di cuore e sempre disposto ad aiutare", ha detto Martina Bendlin del suo marito.

Abbracciare il Presente

L'istruttore sportivo esperto ha fornito allenamenti di fitness per dirigenti esausti a Malente, la sua città natale. Ha anche coordinato programmi padre-figlio nel "campo" sulla fattoria di Paderborn e si è attivamente impegnato in iniziative sociali, aiutando coloro che lottavano contro l'abuso di sostanze a rimettersi in piedi. "Non arrenderti! Approfitta di ogni opportunità", era il suo motto fino alla fine. "Per me, conta solo il momento presente. Vivo nel presente e vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo", ha rivelato il pensionato irrequieto compiendo 75 anni.

Nonostante la pensione, Kurt Bendlin ha continuato a dimostrare il suo spirito da decathlon lottando per coloro che ne avevano bisogno, in particolare coloro che lottavano contro l'abuso di sostanze. In seguito, ha spesso sottolineato: "Il decathlon non era solo una questione di forza fisica; richiedeva una lotta tenace per superare qualsiasi ostacolo, e questo è un atteggiamento che applico alla vita oggi".

Dopo decenni di dedizione all'atletica e alle cause sociali, lo spirito da decathlon di Kurt Bendlin è rimasto intatto fino alla sua pensione, dimostrando che non era solo un atleta formidabile, ma anche un campione duraturo di fronte alle sfide della vita.

