Ottenere una residenza situata su un'isola paradisiaca tropicale nel Belize per una spesa di 4,5 milioni di dollari.

Four Seasons Hotel & Resorts sta pianificando di trasformare Caye Chapel, un'isola privata al largo della costa del Belize, in un lussuoso complesso residenziale completo di ville, tenute, un hotel di lusso e un campo da golf di primo livello. Il progetto è previsto per il 2025.

L'isola di 113 ettari (280 acri) si trova tra Belize City e il Bacalar Chico National Park and Marine Reserve, casa della barriera corallina più grande dell'emisfero nord e di una delle più grandi voragini del mondo, nota come The Great Blue Hole.

Una pista di atterraggio, un eliporto e un porto turistico serviranno come punti di accesso, collegati alle 24 residenze fronte oceano pronte per l'occupazione lungo il bordo nord dell'isola, ciascuna con la propria spiaggia privata.

Le proprietà da due a quattro camere da letto avranno un prezzo minimo di $4.5 milioni, così come i 114 lotti vicini sulla costa orientale e occidentale. Personalizzabili e dotati di piscine private con vista sull'oceano, questi lotti possono ospitare diverse dimensioni di case, dalle piccole ville alle ampie tenute da sei camere.

I proprietari avranno l'accesso esclusivo al Caye Chapel Golf and Ocean Club, descritto come un "rifugio rilassato ma dinamico" che offre strutture ricreative, wellness e ristorazione.

Il club presenta un campo da golf campione fronte spiaggia creato dall'ex numero uno del mondo Greg Norman con un layout reversibile di 10 buche che consente il gioco in entrambe le direzioni. Una zona di pratica adiacente può essere convertita in un campo da golf par tre nel pomeriggio e nella sera.

Prima di questo progetto, un altro campo da golf da 18 buche è stato costruito dal precedente proprietario dell'isola, Larry Addington, come riferito da Golf Digest’s Max Adler, che ha giocato il "carisma insuperabile" nel 2013. Dopo aver progettato e costruito il campo nel 1999 per uso personale, Addington ha dichiarato fallimento nel 2012 e i funzionari del governo del Belize hanno rivelato la vendita dell'isola a un gruppo di sviluppo immobiliare messicano nel 2014.

Coloro che desiderano un alloggio temporaneo possono prenotare una stanza nell'hotel dell'isola con 104 chiavi, che presenta 18 bungalow sull'acqua collegati all'oceano tramite un pontile.

La collaborazione tra Four Seasons e tre sviluppatori immobiliari messicani - Thor Urbana, GFA e Inmobilia - ha avviato il progetto, originariamente previsto per il 2021. Tuttavia, i rappresentanti di Four Seasons non hanno fornito motivi per il ritardo.

Il Belize, con una superficie di 8.880 miglia quadrate (23.000 km quadrati), è uno dei paesi più piccoli del mondo.

Tipicamente oscurato dai vicini Messico e Costa Rica come destinazione turistica, questa ex colonia britannica vanta rovine maya e fauna selvatica diversificata. L'aumento di nuovi hotel e voli per l'aeroporto internazionale Philip S. W. Goldson di Belize City ha portato a numerosi premi della categoria America Centrale ai World Travel Awards del 2024, tra cui il titolo di miglior destinazione turistica avventurosa.

Dopo la cerimonia di inaugurazione del resort di Caye Chapel lo scorso anno, il primo ministro del Belize Johnny Briceño ha scritto sui social media: "Questo nuovo progetto, al completamento, eleverà indubbiamente il nostro settore turistico, attirando visitatori che cercano un'esperienza più di lusso".

I visitatori che pianificano il loro viaggio in Belize possono considerare di soggiornare nel futuro complesso residenziale di lusso di Caye Chapel, offrendo l'opportunità di immergersi nell'esclusività delle proprietà principali dell'isola e delle attrezzature di classe mondiale, come il campo da golf campione progettato da Greg Norman.

Con il completamento di questo progetto, questo paradiso isolano privato, casa della famosa Great Blue Hole, promette di attirare viaggiatori facoltosi in cerca di un'esperienza senza precedenti, ulteriormente potenziando la reputazione del Belize come destinazione turistica di prim'ordine.

