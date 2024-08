Ottenere il potere assoluto attraverso il Progetto Morpheus.

A volte la realtà può essere così crudele che le persone anelano a un'alternativa, un mondo più piacevole: il mondo dei sogni, chiamato Somna. Ma cosa accade quando questi due mondi si sovrappongono? Una saga fantasy tedesca avvincente continua con "Verità Lucida".

Nei sogni, tutto è possibile: puoi vedere la Germania vittoriosa nella prossima Coppa del Mondo, o rendere l'Eintracht Frankfurt campione. Puoi guidare una nazione come presidente del SPD e cancelliere, o dominare i festival musicali come un virtuoso della chitarra. O puoi immaginare un futuro più prospero, in cui gli esseri umani convivono pacificamente e preservano la natura invece di distruggerla. I sogni sono elementi affascinanti e cruciali. Ma cosa accade se non si riesce a sognare, o se si è tormentati solo da incubi?

Questo è l'universo affascinante della serie "Lucid" scritta dall'autrice di bestseller Nina Martin. Selena e Ria si trovano in questa situazione. Non possono sognare da sole, ma come "camminatori dei sogni" possono immergersi nei sogni degli altri e modificarli. Ancora meglio, sono conosciute come morphismi, ovvero camminatori dei sogni particolarmente potenti. Ce ne sono solo tre al mondo.

Mentre Selena ha già accettato il suo dono e lo utilizza, Ria lo scopre durante un tirocinio presso la leggendaria Unione dei Sogni. Il problema: i camminatori dei sogni sono tradizionalmente rappresentati come maschi. Questo è ciò che afferma l'Unione dei Sogni, che è controllata da tre potenti famiglie e il cui unico obiettivo è il potere e il controllo assoluti - attraverso il misterioso progetto Morpheus. Il pubblico non ne è a conoscenza, e così deve rimanere.

Due Eroi Ordinari

L'Unione dei Sogni è un sistema di potere antiquato. Ha bisogno di essere smantellato, trasformato in un'alternativa più efficace. Questo compito cade sulle due teenager, Selena e Ria, che ancora non si conoscono ma saranno introdotte in "Lucid Night", il primo libro della serie fantasy young adult. Oltre a Selena, Ria incontra anche Yunus, l'influencer dei social media dell'Unione dei Sogni. Lui riconosce Ria e sembra schierarsi con lei. L'amore non conosce confini. Tuttavia, il confine tra il mondo dei sogni di Somna e il mondo reale di Corpora non è altrettanto flessibile.

Grazie a un piano dell'Unione dei Sogni, questi confini vengono infranti e i due mondi iniziano a fondersi. Ciò che era precedentemente possibile solo a Somna ora può essere ottenuto a Corpora: trasformazioni dei sogni. I camminatori dei sogni possono creare cose, infrangere le leggi della fisica. La leadership dell'Unione dei Sogni vede questo come un'opportunità. Ma anche un formidabile avversario lo vede come un'occasione.

Selena e Ria si trovano coinvolte nella mischia, dovendo decidere le loro alleanze. I protagonisti della serie "Lucid" affrontano anche sfide più comuni e banali della fine del mondo e dell'umanità. Lottano per crescere, trovare il loro posto nella vita, innamorarsi, fare errori, cadere, pulirsi la bocca, rialzarsi e andare avanti.

Semplicemente Sognante

"Lucid Truth", il secondo libro della trilogia fantasy di Martin, affronta tutte queste questioni. Le due trame narrative di Selena e Ria, narrate emotivamente da Regine Lange e Marylu Poolman, convergono finalmente alla fine del libro due. Ma non senza uno scontro spettacolare che surclasserebbe un blockbuster hollywoodiano, offrendo il cliffhanger perfetto per il terzo e ultimo libro della serie.

Tuttavia, non ci saranno ulteriori rivelazioni. A parte il fatto che la serie "Lucid" attrae i fan delle saghe fantasy come "The Hunger Games", "Harry Potter" o "The Mortal Instruments", ma anche gli appassionati di romanticismo. C'è il dubbio iniziale, il superamento di se stessi. C'è la lotta epica tra il Bene e il Male. Ci sono le alti e basse della vita - tutte abilmente impacchettate da Martin nel mondo infinito dei sogni. La serie "Lucid", pubblicata da S. Fischer e Argon, offre possibilità illimitate. Fornisce emozioni pur

Leggi anche: