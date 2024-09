- Ottenere il permesso di concessione della cittadinanza per l'ingresso di MSC all'HHLA

La Bürgerschaft di Amburgo, in qualità di massima autorità della città, ha approvato la controversa partnership tra la città anseatica e la più grande compagnia di navigazione al mondo, MSC. Questa approvazione è stata facilitata dalla coalizione rosso-verde, che ha utilizzato la sua maggioranza dei due terzi in parlamento per far passare l'accordo. L'opposizione, composta da CDU, Sinistra, AfD e FDP, ha votato collettivamente contro di esso. Ora, l'approvazione finale della Commissione UE è tutto ciò che rimane.

Entriamo nei dettagli dell'affare in questione, che dovrebbe durare almeno 40 anni.

Chi detiene il titolo di HHLA?

La Hamburger Hafen und Logistik AG, comunemente nota come HHLA, non è solo una semplice società di gestione del carico. È nata dalla Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, fondata nel 1885, e occupa il nucleo essenziale del porto. Lo scorso anno, i suoi tre terminal container - Tollerort, Altenwerder e Burchardkai - hanno gestito circa 5,9 milioni di standard container (TEU), pari circa al 77% della gestione annuale totale di 7,7 milioni di TEU nel porto di Amburgo. La HHLA, con i suoi 6.800 dipendenti, gestisce anche terminal in altri porti come Odessa, Trieste e Muuga.

Oltre al suo lavoro nei terminal, la HHLA gioca un ruolo vitale nel trasporto di container via strada e ferrovia. La sua controllata Metrans ha gestito circa 1,4 milioni di TEU lo scorso anno, contribuendo significativamente al settore industriale di numerosi paesi dell'Europa centrale e sudorientale, pari a più della metà dei 2,5 milioni di TEU spostati via ferrovia nel porto di Amburgo.

La storia della HHLA si è intrecciata anche con il settore immobiliare. A causa dello sviluppo e della costruzione della Speicherstadt, allora il più grande complesso di magazzini del mondo, da parte della sua società madre, la HHLA continua a gestire e sorvegliare questo sito patrimonio dell'UNESCO, insieme ad altre proprietà nell'area del popolare mercato del pesce.

Qual è lo stato attuale della HHLA?

La situazione che la HHLA sta affrontando è difficile. Come società a livello globale, la HHLA è spesso influenzata da crisi di grandi dimensioni. Nel 2022, ha generato un profitto di soli 20 milioni di euro, nonostante avesse incassato circa 1,45 miliardi di euro di entrate. La gestione dei container è diminuita del 7,5% e il trasporto dei container del 5,4%. Tali tendenze persistono dal 2008, mentre porti concorrenti come Rotterdam e Anversa hanno registrato crescite. Nel primo trimestre del 2023, la HHLA è addirittura scivolata nel rosso, ma è riuscita a recuperare nel secondo trimestre.

Le grandi compagnie di navigazione del settore hanno anche subito cambiamenti, come la formazione di accordi collaborativi come la "Gemini Cooperation", che mira a prioritizzare i porti con terminal che controllano, come Bremerhaven e Wilhelmshaven. Di conseguenza, Hapag-Lloyd ha promesso una riduzione del 10% del volume di carico nel porto di Amburgo. Il prezzo delle azioni della HHLA, che ha debuttato in borsa nel 2007, è passato da 59 euro per azione a oscillare recentemente tra 16 e 17 euro. L'urgente necessità della società di fondi per modernizzare e automizzare i suoi terminal non può essere sottovalutata.

Il Senato rosso-verde di Amburgo, che deteneva precedentemente circa il 70% delle azioni con il resto in libero flottante, ha deciso di attuare un intervento terapeutico senza precedenti. Il 13 settembre 2023, il sindaco Peter Tschentscher, il senatore dell'economia Melanie Leonhard e il senatore delle finanze Andreas Dressel (tutti SPD) si sono presentati davanti ai media per annunciare l'investimento della più grande compagnia di navigazione del mondo, MSC, nella HHLA, assicurandosi il 49,9% della proprietà futura della società. La città detenerebbe una quota del 50,1%. Tschentscher ha descritto l'accordo come un accordo storico che potrebbe fornire la spinta di cui l'intera economia marittima ha bisogno in tempi difficili.

Esattamente cosa è stato concordato?

La HHLA consentirà a MSC di aumentare il suo volume di carico sui suoi terminali della metà a partire dal 2025, raggiungendo un milione di TEU all'anno entro il 2031. MSC prevede inoltre di costruire una nuova sede tedesca a Hafencity e di stabilire MSC Cruises ad Amburgo, con la creazione di 700 nuovi posti di lavoro. La città e MSC intendono aumentare il capitale azionario della HHLA di 450 milioni di euro. Il senatore delle finanze Dressel ha dichiarato che le trattative, della durata di almeno 40 anni, si sono concentrate su due aspetti: "Dobbiamo mantenere la maggioranza e dobbiamo garantire la co-determinazione". Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. "In quanto città, continueremo ad avere il diritto di proporre candidati per i ruoli di CEO e consiglio di sorveglianza".

In sostanza, le persone sono molto arrabbiate. I lavoratori sono scesi in strada ripetutamente, urlando la loro rabbia in intense manifestazioni - l'ultima solo lo scorso week-end - e addirittura minacciando uno sciopero inaspettato. Anche organizzazioni come i consigli dei lavoratori, il sindacato Verdi e gli esperti si sono espressi contro di esso in forum di esperti e audizioni pubbliche nel parlamento di Amburgo, avvertendo contro "un grave errore" e invitando i legislatori a non condurci verso il disastro. Il testo menziona che azioni come licenziamenti, consistenti riduzioni del personale o l'uscita dalle associazioni degli employer non saranno considerate nei prossimi cinque anni. I critici, however, credono che questo accada comunque alla fine.

Principalmente, le pratiche commerciali di MSC sono sotto critica. MSC non è riconosciuta per il suo impegno nella partecipazione dei dipendenti, tanto che ha addirittura licenziato un ex capo del consiglio dei lavoratori in una filiale di Amburgo – un provvedimento poi bloccato dal tribunale del lavoro, secondo Verdi. O c'è il CEO di MSC, Soren Toft, che non è nuovo ad Amburgo. Nel ruolo di CEO della seconda più grande compagnia di navigazione al mondo, Maersk, nel 2017 promise che Hamburg Süd sarebbe rimasta un "marchio commerciale indipendente" dopo la sua acquisizione. Nel 2021 ha celebrato il suo 150° anniversario, ma nel 2023 nemmeno il suo nome esisteva più.

Dove si è intensificata la critica all'accordo MSC?

Riguardo al prezzo, molti critici argomentano che i 16,75 euro per azione, pari a circa 233 milioni di euro per le azioni municipali HHLA, sono significativamente bassi. L'ex presidente dell'Associazione del Porto di Amburgo, Gunter Bonz, l'ha detto senza peli sulla lingua sul "Hamburger Abendblatt": "Complimenti a MSC, hanno fatto centro e ripulito il Senato". Secondo questi critici, HHLA vale molto di più, con Metrans da sola valutata due miliardi di euro. Il portavoce della politica portuale del gruppo parlamentare CDU, Goetz Wiese, ha già presentato un reclamo alla Commissione Europea. "Trattative confidenziali, nessuna gara, nessuna valutazione secondo principi economici riconosciuti, gli esperti indipendenti non sono stati nemmeno autorizzati a esaminare i documenti contrattuali", ha spiegato le sue azioni.

Ma chi è esattamente MSC?

In realtà, non si sa molto. I fatti noti pubblicamente includono: MSC è la più grande compagnia di navigazione per contenitori al mondo. La sua divisione dei contenitori include 760 navi che servono 520 porti in 155 paesi. Tramite la sua sussidiaria TiL, la compagnia è coinvolta in circa 70 terminali in tutto il mondo. A Bremerhaven, MSC è associata con Eurogate in una joint venture del 50%, chiamata MSC Gate Bremerhaven. Questo è più o meno tutto – a parte il fatto che il CEO di MSC, Toft, ha indicato: "Forniamo solo le informazioni che siamo obbligati a fornire". Gli introiti e i profitti della compagnia rimangono riservati. Si vocifera che MSC abbia incassato oltre 86 miliardi di euro di ricavi e 36 miliardi di euro di profitto nel 2022, una stima che alcuni analisti ritengono plausibile – solo il profitto quasi eguaglierebbe il bilancio della città anseatica di Amburgo per il 2023/24.

Le altre critiche all'accordo MSC includono preoccupazioni per le sue pratiche commerciali, come la mancanza di partecipazione dei dipendenti e la scomparsa dei marchi indipendenti dopo le acquisizioni. L'altra parte, la CDU, ha anche presentato un reclamo alla Commissione Europea, sostenendo che le trattative non erano trasparenti o in linea con i principi economici riconosciuti.

