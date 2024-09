Ostrava sommersa: la diga si rompe nella terza area urbana della Repubblica Ceca

14:33 Ostrava Estende gli Evacuazioni di Emergenza per le Inondazioni

A causa del pericolo imminente di inondazioni, gli evacuazioni sono stati estesi a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca. "Si sono verificate rotture in diverse aree di argine", ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Petr Hladik dopo una riunione d'emergenza. I residenti sono stati evacuati parzialmente utilizzando barche gonfiabili. Si stima che circa 100 metri cubi d'acqua stanno attraversando queste rotture ogni secondo. Si stanno facendo sforzi per riempire i vuoti con pietre. Ostrava, che ospita circa 285.000 persone, si trova all'incrocio di vari fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. La città industriale si trova circa 280 chilometri a est di Praga. Il traffico ferroviario per Ostrava e oltre verso la Polonia è stato completamente interrotto. Una centrale elettrica ha dovuto essere chiusa. A Bohumin, città confinante, le reti elettriche e mobili sono state interrotte a causa delle inondazioni. L'approvvigionamento idrico è fallito in molte aree.

12:33 Pioggia Record in una Città Ceca: 420 Litri per Metro Quadro

La pioggia della depressione "Anett" è massiccia: dal venerdì sono caduti circa 450 litri d'acqua per metro quadro a Serec, una città della Repubblica Ceca vicino al confine polacco. Si tratta della pioggia più alta registrata in questi giorni, secondo l'esperto di meteorologia di ntv.de Oliver Scheel. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land guida con un totale di 320 litri in quattro giorni. In Austria, 364 litri sono caduti nella zona di St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati misurati 279 litri, ma le stazioni di misurazione sono poi fallite, quindi i quantitativi esatti non sono attualmente disponibili. In Polonia, la pioggia più alta è caduta a Katowice, con un totale di 200 litri.

12:25 Romania: Sei Morti per Inondazioni nella Regione dei Carpazi

La pioggia intensa e le inondazioni hanno causato almeno sei morti nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni di Galati, Vaslui e Iasi nell'est del paese sono state particolarmente colpite. Circa 300 persone hanno dovuto essere evacuate e circa 6.000 case rurali sono state inondate. Le vittime sono principalmente persone anziane, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massima per le inondazioni resterà in vigore fino a mezzogiorno. I villaggi remoti sono quelli più colpiti dalle acque delle inondazioni. Le persone si sono rifugiate sui tetti per evitare di essere travolte dalle inondazioni. Sono stati inviati centinaia di pompieri.

11:59 Inondazioni in Sassonia: il Livello dell'Elba Supera il Secondo Livello di Allerta

Il livello delle acque in Sassonia continua a salire. Secondo il centro di controllo delle inondazioni dello stato, il livello a Dresda era di 5,62 metri lunedì mattina. Il secondo livello di allerta è stato emesso domenica sera. Si prevede che la soglia per il terzo livello di allarme, che si trova a sei metri, sarà superata presto martedì mattina. Il livello dell'Elba a Dresda potrebbe continuare a salire fino a mercoledì sera e raggiungere il picco. A Schönau, al confine con la Repubblica Ceca, è stato attivato il terzo livello di allerta con un livello dell'Elba di 6,13 metri. Il centro di controllo delle inondazioni prevede che i livelli delle acque caleranno nuovamente alla Neisse a Görlitz. Il punto più alto di un'inondazione viene chiamato picco.

11:33 Austria: Due Vittime in più per le Inondazioni

In Austria, altre due vittime sono state causate dalle inondazioni, secondo i resoconti della polizia. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro case in comunità in Bassa Austria, hanno confermato le autorità. Entrambi gli uomini sono stati vittime delle acque delle inondazioni all'interno delle loro case. Domenica, un pompiere ha perso la vita mentre pompava una cantina. Le condizioni meteorologiche estreme sono persistite nell'est dell'Austria a causa della pioggia continua degli ultimi giorni. Finora sono state evacuate più di 1.800 case e numerous strade sono chiuse a causa delle inondazioni.

11:01 Wroclaw Emette un Avviso di Inondazione

Dopo violenti temporali e inondazioni nel sud-ovest della Polonia, la città di Wroclaw (Breslavia) nella Bassa Slesia si sta preparando per un'ondata di inondazioni in arrivo. Il sindaco Jacek Sutryk ha emesso un avviso di inondazione per la città sull'Oder. Le misure includono il monitoraggio continuo dei argini, il controllo e la protezione dei canali e la chiusura dei passaggi degli argini, come dichiarato da Sutryk in un video su Facebook. L'ondata di inondazioni è prevista per raggiungere Wroclaw mercoledì. In precedenza, le previsioni suggerivano che Wroclaw non sarebbe stata così gravemente colpita, ma queste sono state riviste. Anche se l'inondazione non dovrebbe raggiungere l'altezza dell'inondazione dell'Oder del 1997, che ha sommerso un terzo della città, Sutryk sottolinea che l'infrastruttura oggi è in migliori condizioni, con nuovi argini, bacini di ritenzione e polder. Spera che le acque delle inondazioni non superino le difese della città.

10:35 Il Governatore sulla Situazione delle Alluvioni: "Ancora Critica" Nonostante una breve pausa nella pioggia, la situazione delle alluvioni nell'Austria orientale continua ad essere grave. La governatrice di Bassa Austria Johanna Mikl-Leitner afferma: "Non è finita, è ancora critica, è ancora intensa". Lunedì, potrebbero cadere circa 80 litri di pioggia per metro quadrato in alcune aree. Le autorità temono per la stabilità delle dighe, avvertendo di un alto rischio di fallimento delle dighe. La vita pubblica è praticamente paralizzata, con oltre 200 strade bloccate, quasi 1800 edifici evacuati e numerosi studenti e bambini delle scuole dell'infanzia che restano a casa. Attualmente, oltre 3500 famiglie sono senza elettricità. È difficile quantificare l'entità dei danni in questo momento. "Sarà fornito aiuto a tutti i vittime delle alluvioni", afferma la governatrice. Negli ultimi giorni, alcune aree della Bassa Austria hanno ricevuto fino a 370 litri di pioggia per metro quadrato - ben oltre la media mensile.

10:10 Giusto prima del Livello di Allarme Tre: il Livello del Fiume Elba Continua a Salire In Sassonia, il livello del fiume Elba continua a salire. Secondo le informazioni del centro regionale di allerta, il livello a Dresda era di 5,54 metri al mattino. Si prevede che supererà la soglia dei 6 metri più tardi oggi, scatenando il terzo livello di allarme, che potrebbe portare all'allagamento di aree abitate. Il livello a Schöna sull'Elba vicino al confine ceco ha già raggiunto il livello tre, con una lettura di 6,09 metri. Il Neiße Lusaziano a Görlitz vicino al confine polacco è anche al livello di allarme tre, con una lettura di 5,56 metri, a pochi centimetri dal livello quattro. Un tratto della strada federale B99 a Görlitz è stato chiuso per motivi di sicurezza, conferma un portavoce della polizia. Il livello di allerta per il livello tre qui è di 4,80 metri.

09:49 Alluvione del Secolo in Repubblica Ceca: Uomo Affoga nelle Acque delle Alluvioni Si registra la prima vittima delle alluvioni in Repubblica Ceca. Le autorità hanno anche segnalato almeno sette persone disperse. Un uomo è annegato nel fiume Krasovka nel distretto di Bruntál della Moravia-Slesia, come annunciato dal presidente della polizia Martin Vondrasek sulla radio pubblica. Tra le persone disperse ci sono tre persone il cui veicolo è stato trascinato via da un fiume in furia nelle montagne Hrubý Jeseník. Non ci sono segni del veicolo. Altre persone sono finite in fiumi come l'Otava. Un uomo di una casa di riposo vicino al confine polacco è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala descrive l'evento come un "alluvione del secolo", implicando che si verifica statisticamente una volta ogni secolo nello stesso luogo. In precedenza, altri paesi dell'UE avevano anche documentato morti per alluvioni (vedi voce delle 06:40): un vigile del fuoco in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nel fiume Neiße a Görlitz Una donna è caduta nel fiume Neiße mentre controllava il livello dell'acqua a Görlitz. Secondo i primi resoconti della polizia, la donna è caduta sul bordo dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur ed è stata trascinata per circa 700 metri a valle prima di riuscire a tirarsi fuori vicino alla diga di Vierradmuhle. Sta attualmente ricevendo cure per ipotermia in una clinica.

09:00 THW si prepara per operazioni su larga scala sull'Elba e sull'Oder L'Agenzia federale tedesca per il soccorso tecnico (THW) si sta preparando per possibili alluvioni nell'est della Germania. "Ci stiamo preparando per inviare più personale sui fiumi Elba e Oder se necessario", dice il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss nel "Morning Magazine" della ZDF. Voss suggerisce alle persone nelle aree colpite di preparare un kit di emergenza di base. Voss sottolinea che la Germania è stata fortunata finora, ma avverte che i fiumi Elba, Neiße e Oder sono previsti in alluvione più tardi questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva già deployment di circa 140 persone in Baviera e Sassonia, tra cui al ponte di Carolabridge crollato a Dresda. Voss evidenzia che questa è la quarta situazione di alluvione importante in Germania quest'anno. Egli sottolinea l'importanza di essere preparati e investire in attrezzature. "In definitiva, questi sono costi di adattamento ai cambiamenti climatici", dice Voss.

08:43 Il Consiglio dei Ministri polacco discuterà lo stato di emergenza Il primo ministro polacco Donald Tusk ha convocato una riunione di crisi del suo governo lunedì mattina a causa delle gravi alluvioni nel sud-ovest della Polonia. Ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di emergenza, che il governo deve approvare. La pioggia persistente ha scatenato alluvioni nel sud-ovest della Polonia, colpendo principalmente la città di Nysa nella regione di Opole vicino al confine ceco. Le acque delle alluvioni del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, hanno allagato il reparto di emergenza dell'ospedale locale, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, tra cui bambini e donne incinte, sono stati evacuati in barca.

08:15 Baviera: Piogge Torrenziali e Livelli d'Acqua in Aumento AttesiLa situazione delle inondazioni in alcune parti della Baviera rimane critica, con ulteriori piogge previste per la settimana entrante. Il centro di comando centrale non ha segnalato alcun significativo cambiamento durante la notte, ma non c'è ancora alcuna tregua in vista: il Servizio delle Informazioni Idrometeorologiche (HND) prevede un'ulteriore crescita dei livelli d'acqua, principalmente lungo il Danubio a Passau, la Vils a Vilshofen e l'Isar a Monaco. Si prevede un miglioramento a partire da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alle pendici, con precipitazioni potenziali di 40 a 70 litri per metro quadrato, e fino a 90 litri in specifiche aree.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Miglioramento – Livelli d'Acqua Continuano a SalireNon c'è alcun segno di miglioramento nelle aree colpite da inondazioni e allagamenti nella Repubblica Ceca. L'ondata di piena del fiume Morava ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, secondo l'agenzia di stampa CTK, con intere strade sommerse dall'acqua. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare di ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un'ulteriore crescita del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", ha avvertito il sindaco sui social media.

07:03 Collasso della Diga: Inondazioni Disastrose in PoloniaLe preoccupazioni aumentano in Polonia dopo il crollo di una diga, mentre le inondazioni si dirigono verso la regione intorno al Glatzer Neiße. Le immagini mostrano la forza delle acque in piena.

06:40 Inondazioni in Europa: Morti in Polonia e RomaniaPolonia e Repubblica Ceca lottano contro le conseguenze di inondazioni secolari, e la situazione è critica in Bassa Austria dopo forti piogge. Sono state registrate diverse vittime in vari paesi europei a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni per Inondazioni nella Repubblica CecaTempeste storiche hanno causato inondazioni catastrofiche in città come Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník e Krnov al confine con la Polonia. Jeseník ha richiesto operazioni di soccorso urgenti via barca e elicottero per centinaia di persone. Dopo il ritiro delle acque, c'è stato il rischio di frane in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri Bloccati su una Nave da Crociere sul Danubio a Vienna

A causa di forti piogge che hanno causato inondazioni significativi sul Danubio, i passeggeri di una nave da crociera svizzera a Vienna non possono sbarcare. Circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio a bordo della "Thurgau Prestige" sono attualmente impediti di lasciare la nave, ormeggiata a riva, come riferito dal broadcaster svizzero SRF, citando l'agenzia di viaggi Thurgau Travel. I passeggeri non possono sbarcare a causa della passerella allagata che porta al molo. Secondo fonti dei media, altre navi da crociera a Vienna sono anch'esse bloccate. Thurgau Travel ha dichiarato che le autorità locali decideranno se e quando i passeggeri potranno sbarcare. I passeggeri sono stati informati che dovranno rimanere a bordo almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" era prevista per viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ma ora è bloccata a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello internazionale come "Boris", ha portato piogge torrenziali e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto persone sono morte.

La Baviera è una regione confinante con la Repubblica Ceca, famosa per la sua birra e paesaggi scenici. A causa delle piogge persistenti e dell'aumento dei livelli d'acqua in Germania, le autorità della Baviera hanno emesso avvisi di inondazione e si aspettano ulteriori aumenti dei livelli d'acqua, particolarmente lungo il Danubio a Passau, la Vils a Vilshofen e l'Isar a Monaco.

Per fornire sollievo alle aree colpite, la Baviera's Agenzia Federale per il Soccorso Tecnico (THW) si sta preparando per inviare ulteriori personale ai fiumi Elba e Oder se necessario. Il THW ha già deployment di circa 140 personale in Baviera e Sassonia, compreso il ponte Carolabridge crollato a Dresda.

