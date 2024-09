"Osservato da un angolo laterale" - Bizarre assalto richiede le modifiche e il completamento di Pogacar.

Tadej Pogačar si aggiudica il titolo mondiale con un attacco audace nella gara in linea. Il sensazionale sloveno è ora a un passo dal raggiungere tutto. Tuttavia, i suoi rivali credono che ci sia ancora margine per migliorare il suo gioco in Slovenia.

Il ciclista veterano Simon Geschke, 38, ha espresso il suo desiderio inappagato prima del ritiro: "Mi piacerebbe sbirciare nella sua mente, capire cosa sta succedendo dentro", ha detto, riferendosi a Tadej Pogačar, che ha conquistato il nuovo titolo mondiale di ciclismo su strada con un attacco audace a 100 chilometri dal traguardo. "Era pazzesco, ma quando sei in forma, sei in forma", ha commentato Geschke sulla prestazione impressionante di Pogačar a Zurigo. Lui stesso si sta preparando per la sua ultima gara il giorno della Riunificazione tedesca a Münster.

A 26 anni, Pogačar è ancora nel suo periodo di massimo rendimento - con più vittorie e ancora più controllo sulla competizione, secondo i suoi rivali. "Questo è solo l'inizio. È al culmine della sua forma", ha detto il campione detronizzato Mathieu van der Poel. Il olandese ha apprezzato la popolarità di Pogačar: "Tutti sono entusiasti che sia campione del mondo. È il migliore. Farà un campione degno".

Anche Pogačar ha riconosciuto la sua stanchezza durante la sua fuga irrazionalmente prolungata. "Ero esausto. Vedevo doppio", ha detto lo sloveno. Nonostante l'opposizione avesse ridotto il distacco a soli 35 secondi nell'ultimo giro, Pogačar è rimasto impassibile: "Avevo informazioni solide sui distacchi. Tutti erano esausti nell'ultimo giro".

Pogačar ha rischiato di perdere la sua cavalcata trionfale troppo. Per fortuna, la sua fidanzata Urška Žigart era più attenta. "Dovevamo svegliarci piuttosto presto, e non è il mio forte", ha riferito Pogačar. "Ho impostato tre sveglie, ho ignorato la prima e ho continuato a dormire. Per fortuna, Urška mi ha svegliato".

Data la prestazione impressionante di Tadej Pogačar nella gara in linea, alcuni dei suoi rivali credono che potrebbe lanciare un altro attacco strabiliante durante le prossime gare in Slovenia. Nonostante la sua recente vittoria, Mathieu van der Poel ha dichiarato: "Questo è solo l'inizio. È al culmine della sua forma, e un altro attacco del genere potrebbe renderlo imbattibile".

