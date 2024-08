- Osservare gli uccelli da solo nel Mare dei Caraibi, circondato da specie avicole

Durante la stagione turistica più frenetica, diverse isole del Mare del Nord e del Baltico sono chiuse al pubblico con cartelli di avvertimento che recitano "Vietato l'accesso". Queste aree ristrette, spesso etichettate come "isole degli uccelli" e halligs, sono abitate e gestite esclusivamente dai guardiani degli uccelli durante i mesi più caldi. Una di queste persone è Nele Waltering, una studentessa di 28 anni di ingegneria ambientale di Aquisgrana, che risiede sull'isoletta di circa 10 ettari di Norderoog (Schleswig-Holstein) nel Mare dei Wadden dal mese di aprile.

Nele sta facendo una pausa dai suoi studi a Rostock prima di iniziare la sua tesi di laurea. Norderoog è sotto la protezione del Vogel- und Naturschutzverein Jordsand dal 1909 e viene utilizzata principalmente per la conservazione della natura, con un focus particolare sulla conservazione degli uccelli. I gruppi di visitatori sono ammessi principalmente durante la stagione non riproduttiva con un permesso speciale. Il compito principale dell'osservatorio per gli uccelli è tenere traccia degli uccelli migratori e nidificanti del mare e della costa.

Norderoog non è l'unica isola dedicata agli uccelli nel Mare del Nord e del Baltico. La regione dello Schleswig-Holstein, ad esempio, ha anche Trischen a Dithmarschen. Nel Mare dei Wadden intorno a Amburgo c'è l'isola degli uccelli Scharhörn. Più a ovest, nel Mare dei Wadden della Bassa Sassonia, tra Borkum e Juist, si trova l'isola degli uccelli Memmert.

Anche le terre del Mar Baltico possono vantare le loro isole degli uccelli. Ad esempio, circa 22 ettari nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono la casa di migliaia di uccelli marini a Langenwerder, a nord-est di Poel. Il santuario degli uccelli è stato istituito nel 1910.

Come per altre isole degli uccelli, Langenwerder è generalmente inaccessibile ai visitatori. Tuttavia, vengono offerte visite organizzate durante la stagione non riproduttiva.

