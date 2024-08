- Osservando le stelle cadenti sulla montagna dell'energia ad Amburgo

Molti sperano in cieli sereni nelle serate e nelle notti dei prossimi giorni, poiché decine di stelle cadenti possono essere osservate fino a metà mese. Ci sono anche luoghi a Amburgo dove questi cosiddetti Perseidi possono essere particolarmente ben visti - se il tempo lo permette.

Uno di questi è la Collina dell'Energia SRH nel distretto di Georgswerder. La SRH fa un'eccezione per la notte di sabato e prolunga l'orario di apertura, come annunciato dall'azienda. I nottambuli possono ammirare il cielo stellato dall'elevazione di circa 40 metri sul livello del mare fino a mezzanotte. L'ingresso ultimo è alle 23:30.

Per coloro che vogliono approfondire la loro conoscenza in anticipo, c'è un tour guidato sull'argomento "Collina dell'Energia in Transizione" che inizia alle 20:30. La vista del centro di Amburgo vale il viaggio anche senza stelle cadenti. La Collina dell'Energia è aperta dalle 10:00 alle 18:00 nei giorni feriali, chiusa il lunedì. È una zona verde ex discarica con un "Sentiero dell'Orizzonte" lungo 900 metri.

