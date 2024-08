- Osservando Anthony Hopkins attraverso la lente

Il veterano Thomas Kretschmann (61) si unisce al leggendario attore Anthony Hopkins (86) nel film "Eyes in the Trees". Stando a "Deadline", Jonathan Rhys Meyers (47) e Ashley Greene (37), insieme alla giovane Praya Lundberg (35), si sono uniti al cast. Al momento, il ruolo di Kretschmann nel film è avvolto nel mistero.

Attori nei Panni dei Personaggi

Questa moderna rilettura del romanzo di H.G. Wells (1866-1946), "L'isola del dottor Moreau", vede Hopkins interpretare il ruolo principale. Secondo "Deadline", Meyers e Greene interpreteranno i personaggi di Vince Henway e Channing Arneau, a capo di una squadra di spedizione che scopre i loschi esperimenti del dottore nel suo laboratorio sull'isola.

La produzione partirà quest'anno e l'uscita nelle sale è prevista per il 2025. Il regista americano Timothy Woodward Jr. (40) guiderà il progetto, mentre la sceneggiatura è firmata da B. Harrison Smith, Dominic Burns (40) e Mike Manning (37), che produrranno anche il film.

I Successi di Kretschmann

Thomas Kretschmann ha calcato i palchi internazionali in film come "The Pianist" (2002), "Indiana Jones e il quadrante del destino" (2023) e "Jungle" (2017), al fianco di Daniel Radcliffe (35). In "Valkyrie" (2008), ha condiviso la scena con Tom Cruise (62). Anthony Hopkins ha ottenuto ruoli da protagonista in film come "Hannibal" (2001) e "Il silenzio degli innocenti" (1991), aggiudicandosi Oscar per la sua interpretazione di Hannibal Lecter e per il ruolo nel film "The Father".

L'attore irlandese Meyers ha guadagnato popolarità grazie alla serie TV "The Tudors" e "Vikings", mentre Ashley Greene è diventata famosa grazie al suo ruolo nella saga "Twilight". Lundberg ha interpretato il ruolo principale in film come "Bangkok Adrenalin" (2009).

