- Ospite accoltellato al matrimonio: l' imputato è stato messo a tacere.

Circa sette mesi dopo un omicidio avvenuto durante una festa di nozze, un uomo di 30 anni è sotto processo presso la Corte Regionale di Berlino. È accusato di aver accoltellato un uomo di 29 anni, anch'egli ospite della festa, in un locale del distretto di Kreuzberg, credendolo l'amante di sua moglie. Negli giorni precedenti all'incidente, l'uomo di 30 anni avrebbe aggredito la moglie a causa della presunta relazione e l'avrebbe costretta a sporgere denuncia falsa contro la vittima.

La pubblica accusa sta incriminando l'uomo di 30 anni per omicidio colposo, lesioni personali gravi e costrizione. I due avvocati difensori hanno dichiarato che il loro cliente non sta commentando le accuse e che non hanno ancora tutti gli elementi probatori, nutrendo dubbi e perplessità.

Offeso dall'allegata relazione?

L'imputato e l'uomo di 29 anni - entrambi cittadini eritrei che si conoscevano da anni - si sono incontrati a una festa di nozze il 29 dicembre dell'anno scorso. Nel corso della serata, l'uomo di 30 anni avrebbe ripetutamente chiesto al suo connazionale di parlare in privato fuori dalla porta, sostenendo di sentirsi offeso dalla possibile relazione, secondo l'accusa.

Quando l'uomo di 29 anni si è rifiutato, l'imputato avrebbe lanciato un bicchiere contro di lui. Quando un 25enne ha cercato di intervenire, l'uomo di 30 anni ha estratto un coltello, ferendo il 25enne alla coscia e accoltellando il suo avversario al petto sinistro "in un accesso di rabbia" con l'intenzione di ucciderlo, secondo l'accusa. La ferita da coltello ha raggiunto il cuore dell'uomo di 29 anni, che è morto poco dopo in ospedale.

Strangolata e picchiata la moglie

L'uomo di 30 anni - un padre di tre figli che vive in Germania dal tardi 2017 e lavora come addetto alle pulizie - sarebbe accusato di aver strangolato e picchiato la moglie con un tubo dell'aspirapolvere nel loro appartamento condiviso a Berlino-Kreuzberg circa due settimane prima della fatale discussione. La donna di allora 27 anni avrebbe alzato il braccio destro per proteggersi e avrebbe riportato lividi dolorosi, secondo l'accusa. Inoltre, avrebbe anche minacciato la moglie e le avrebbe chiesto di sporgere denuncia falsa contro l'uomo di 29 anni per una presunta violenza sessuale.

L'uomo di 30 anni è stato arrestato poco dopo l'accoltellamento e si trova in carcere da allora. Aveva già trascorso diversi mesi in custodia cautelare in un caso precedente nel 2022. Durante questo periodo, l'uomo di 29 anni avrebbe offerto aiuto alla moglie del suo connazionale. Il processo continuerà il 13 agosto.

Erano presenti donne alla festa di nozze dove è avvenuto l'accoltellamento. Le presunte azioni dell'imputato nei confronti della moglie, come lo strangolamento e le percosse, non sono comportamenti accettabili nei confronti di qualsiasi donna.

Leggi anche: