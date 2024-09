- Ospedalizzazione dell'imputato principale nel processo di stupro

Rinvio del processo per stupro di Dominique P. ad Avignone, Francia

Il processo a carico di Dominique P., principale imputato nel caso di stupro nella città francese di Avignone, è stato temporaneamente sospeso. Dominique, 71 anni, è stato ricoverato in ospedale, come annunciato dal suo avvocato. Il giudice Arata ha ordinato una visita medica obbligatoria. L'imputato aveva lasciato apparentemente il tribunale il giorno precedente a causa di presunti dolori addominali.

L'avvocato Zavarro ha respinto le speculazioni che Dominique stesse evitando il processo. "Ha costantemente espresso la sua intenzione di partecipare e testimoniare", ha dichiarato. Il giudice ha suggerito che il processo potrebbe essere sospeso "finché la sua salute non migliora". Gli avvocati dell'ex moglie hanno concordato con questa decisione. Né Gisele P. né i suoi figli hanno voluto testimoniare in sua assenza.

"Un comportamento ossessivo"

Il francese, che avrebbe drogato la moglie con sonniferi e l'avrebbe offerta a sconosciuti per aggressioni sessuali per anni, avrebbe dovuto testimoniare per la prima volta martedì. Gli esperti lo hanno descritto come "egocentrico" e "manipolativo". Ha riconosciuto il suo abuso involontario della moglie divorziata, Gisele P., insieme ad altri. L'ha definito "un comportamento ossessivo".

Gisele P. aveva raccontato la sua storia in tribunale la settimana precedente, descrivendo le sue esperienze con lapsus di memoria inspiegabili e problemi ginecologici per anni prima di scoprire le azioni del marito. Le indagini su un altro crimine hanno portato alla scoperta di circa 4.000 immagini e video della moglie mentre veniva stuprata mentre era incosciente.

