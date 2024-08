Ospedalizzato per un'emorragia cerebrale, è Horst Janson.

Poche settimane fa, Horst Janson ha subito un ictus e, secondo il quotidiano "Bild", il noto volto della TV è tornato in una clinica di Monaco dopo essere caduto dalle scale, causando un'emorragia cerebrale.

A quanto pare, l'88enne attore è caduto dalle scale nella sua residenza di Grünwald, nei pressi di Monaco, all'inizio di agosto. Oltre a fratturarsi il polso, ha subito un'emorragia cerebrale che ha richiesto cure mediche immediate.

Stando al report, Janson sta mostrando segni di miglioramento, ma è ancora lontano dalla piena salute. La sua compagna di lungo corso, Helgardt Hella Ruthardt, è stata al suo fianco in questo momento difficile. La coppia ha due figlie adulte.

Preoccupazioni per la salute recenti

La salute di Janson era stata oggetto di discussioni anche in giugno. In un'intervista con la rivista "Freizeit Revue", Ruthardt ha condiviso che suo marito aveva subito un ictus. Ha ricordato quando suo marito ha improvvisamente perso la capacità di parlare dopo essere tornato a casa.

Ha chiamato immediately i servizi di emergenza e l'88enne è stato collegato ai sistemi di supporto vitale in ospedale. In quell'intervista, Ruthardt ha espresso il suo sollievo, affermando che se la sua salute non fosse stata così stabile, la situazione avrebbe potuto essere molto più grave.

A 88 anni, Janson, un attore veterano dell'industria cinematografica tedesca con ruoli di spicco in serie come "Der Bastian" e "Salto Mortale", e che ha lasciato il segno sui giovani spettatori come "Horst" nella versione tedesca di "Sesame Street", continua ad essere un performer attivo. Tuttavia, la sua apparizione prevista al festival di Bad Hersfeld in luglio è stata cancellata a causa dell'ictus.

Data la situazione di salute di Horst Janson, è fondamentale che la sua équipe medica rimanga vigile sulla sua salute e sicurezza. Sua moglie, Helgardt Hella Ruthardt, si è fatta carico delle sue esigenze, assicurando che siano adottate misure appropriate per la salute e la sicurezza.

Leggi anche: