- Ospedalizzato a seguito di una caduta, è Horst Janson.

L'attore Horst Janson è caduto dalle scale e ha trascorso del tempo in ospedale. La sua agenzia di Berlino ha confermato la notizia di lunedì. Il quotidiano "Bild" aveva precedentemente riferito dell'incidente dell'88enne. L'agenzia non ha fornito dettagli sulle sue ferite.

Janson ha acquisito popolarità negli anni '70 con serie televisive come "Salto Mortale" e "Der Bastian". Ha anche fatto un'apparizione in "Sesame Street" negli anni '80.

Purtroppo, a causa di problemi di salute, Janson ha dovuto rinunciare al Festival di Bad Hersfeld. Era previsto che recitasse nella pièce "Wie im Himmel" a giugno.

