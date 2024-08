- Ospedale della scena del crimine - più crimini contro infermieri e medici

In ospedali del Brandeburgo, gli incidenti di violenza contro infermieri, medici e personale di sicurezza sono diventati più frequenti negli ultimi anni. Il numero di reati registrati è leggermente aumentato negli ultimi anni: da 262 nel 2020 a 279 lo scorso anno. Così risponde il Ministero degli Affari Sociali a una richiesta della parlamentare di stato Daniela Oeynhausen (AfD), basandosi sui dati della polizia e dell'Istituto Tedesco degli Ospedali.

A livello nazionale, ci sono stati più di 1,5 milioni di reati negli ospedali tra il 2020 e il 2023, compresi oltre 621.000 casi contro poliziotti e altro personale di sicurezza, secondo le statistiche della polizia.

Nelle 54 ospedali del Brandeburgo, il numero di sospetti è aumentato di 37 a 235 nel periodo in questione. La maggior parte dei casi riguardava reati di lesioni personali, con un aumento da 100 nel 2020 a 112. C'erano 53 casi di minacce nel 2023, un aumento di 6 rispetto a tre anni fa.

C'erano 66 casi di resistenza e aggressione ai danni di agenti delle forze dell'ordine lo scorso anno, un aumento di 11 rispetto a tre anni fa. I sospetti in questo gruppo erano per lo più maschi e avevano un'età media di 38 anni. Sei dei 71 sospetti in questo gruppo erano stranieri.

Nessuna informazione sulla possibile "dark figure"

La polizia e il ministero non hanno fornito informazioni sulla possibile "dark figure" per questi reati. Nella risposta alla richiesta parlamentare, il ministero di Potsdam si è anche riferito a un'indagine lampo dell'Istituto Tedesco degli Ospedali.

Secondo questa indagine, il 20% dei dipendenti ha segnalato un significativo aumento di attacchi fisici e verbali da parte di pazienti, visitatori, parenti e accompagnatori negli ultimi cinque anni. Il 53% ha segnalato un aumento moderato.

Nel 2023, l'80% delle vittime erano infermieri e il 19% medici. Circa un terzo degli incidenti si è verificato in una corsia, e la metà in pronto soccorso o in ambulatori di pronto soccorso.

Il governo statale ha sottolineato che non è accettabile che la violenza sia diretta contro coloro che hanno il compito di aiutare gli altri in difficoltà. Dovrebbe essere compito di tutti prevenire simili situazioni attraverso azioni con

Leggi anche: