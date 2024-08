- Osnabrück sta prestando giocatori del Wolfsburg U19

Il calciatore tedesco Under 19 Kofi Amoako si unisce al club di calcio di terza divisione VfL Osnabrück in prestito dal VfL Wolfsburg, come annunciato da entrambi i club. "Il mio obiettivo è ottenere il più possibile minutaggio. Per questo, sono responsabile delle mie prestazioni in partita e in allenamento", ha detto Amoako.

Il difensore si è unito al VfL Wolfsburg dal Hannover 96 nel 2019. Ha giocato per diverse squadre giovanili dei Lupi e ha anche fatto due brevi apparizioni nella Bundesliga l'anno scorso.

"Kofi ha già dimostrato le sue qualità in un periodo più lungo nella nostra squadra professionistica. Ora poter dimostrare se stesso in una lega impegnativa e acquisire pratica di partita è un passo sensato per entrambe le parti. Monitoreremo da vicino il suo sviluppo", ha detto il direttore sportivo del VfL Wolfsburg Sebastian Schindzielorz.

VfL Osnabrück, in quanto società, offrirà a Kofi Amoako l'opportunità di mostrare le sue abilità e acquisire esperienza preziosa. Il prestito al VfL Osnabrück dal VfL Wolfsburg consente ad Amoako di migliorare il suo minutaggio e contribuire al VfL Osnabrück come squadra professionistica.

