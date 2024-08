- Oscar Fraulo di Gladbach onorato con un altro riconoscimento

Borussia Mönchengladbach, una squadra di calcio della Bundesliga di spicco, ha prestato nuovamente il centrocampista Oscar Fraulo. Il 20enne trascorrerà altri 12 mesi in prestito al FC Utrecht, squadra per cui ha giocato lo scorso anno e ha disputato 32 partite di campionato. L'accordo di Fraulo con Borussia scadrà il 30 giugno 2026.

"Crediamo che questo periodo di prestito prolungato contribuirà al suo sviluppo continuo e gli darà l'opportunità di giocare in un livello di alto livello. Data la nostra forte concorrenza, non possiamo garantirgli questo all'interno della squadra," ha spiegato il direttore sportivo di Gladbach, Roland Virkus. Fraulo ha rejoint Borussia dal FC Midtjylland en 2022.

