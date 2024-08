- "Orribile": Ministro dell'Interno sulle proteste di destra al CSD

Il Ministro dell'Interno della Sassonia Armin Schuster ha condannato duramente le proteste dei gruppi di estrema destra durante l'evento Christopher Street Day (CSD) nella città orientale sassone di Bautzen. "È ripugnante", ha detto il politico della CDU nel podcast "Young Politics in Saxony" su Saxony Television. Ha sottolineato che proteggere l'evento era di massima priorità.

Più di 1000 persone hanno partecipato alla manifestazione CSD sabato, mentre circa 680 hanno partecipato alla controprotesta sotto lo striscione "Contro la propaganda di genere e la confusione di identità!!!". Il piccolo partito di estrema destra Freie Sachsen ha anche chiamato per una protesta. "Il fatto è che c'è stata una manifestazione registrata e non proibita di estrema destra. Dobbiamo assicurarci che. È ripugnante. Ma anche per queste ripugnanti manifestazioni di cattivo gusto, la libertà di assemblea si applica", ha sottolineato Schuster.

L'evento CSD si è concluso senza alcun incidente grave, secondo la polizia. I partecipanti sono stati in grado di completare la loro marcia e il raduno pacificamente e senza interruzioni, come dichiarato in un comunicato finale. Dopo la manifestazione, sono stati scortati alla stazione ferroviaria dalle forze dell'ordine. In relazione alle manifestazioni, sono state avviate 14 indagini penali e 7 procedimenti per violazioni amministrative. Queste includevano un caso di lesioni personali, due casi di incitamento del popolo e un caso di utilizzo di simboli di organizzazioni anticonstitutional

