Oro e soddisfazione per il pugile Khelif: sono una donna forte

La pugile algerina Imane Khelif si sente immensamente soddisfatta dopo aver vinto l'oro olimpico, data la discussione sul genere che l'ha circondata. "Voglio dire a tutti quelli che erano contro di me e hanno iniziato una campagna contro di me: questa è la mia risposta, sono una donna forte", ha detto la 25enne dopo la sua vittoria unanime ai punti contro la campionessa del mondo cinese Yang Liu nella finale dei pesi welter venerdì sera al Court Philippe Chatrier, di fronte a circa 15.000 spettatori. Sul ring, ha eseguito di nuovo la sua danza celebrativa e poi è stata portata in spalla da un membro della squadra tra gli applausi scroscianti dei molti tifosi algerini. Mentre riceveva la medaglia d'oro poco prima di mezzanotte, l'ha sfiorata brevemente e poi baciata.

Trump ha anche commentato

C'è un acceso dibattito intorno a Khelif e Lin Yu-ting (28) dalla Taiwan, che boxerà per l'oro nella categoria dei pesi piuma contro la boxeur polacca Julia Szeremeta più tardi questa sera. Questo dibattito ha assunto una dimensione socio-politica, tanto che è stato utilizzato come questione calda nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti da Donald Trump.

Entrambe le pugili erano state precedentemente escluse dai Campionati del mondo 2023 dell'IBA, non riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale. L'IBA ha affermato che nessuna delle due pugili soddisfaceva i criteri di partecipazione e aveva un "vantaggio competitivo" rispetto alle altre partecipanti femminili. Il CIO ha descritto questa come una "decisione arbitraria senza un procedimento appropriato" e ha consentito a Khelif e Lin di partecipare a Parigi. Il CIO ha affermato che il genere indicato nel passaporto è il fattore determinante per la partecipazione in molti sport. Il CIO ha messo in guardia contro una "guerra culturale". Il controverso presidente russo dell'IBA, Umar Kremlev, ha criticato il dibattito attuale, affermando che sta "distruggendo" lo sport.

