Orlov, rilasciato, paragona la Russia di Putin a quella di Stalin.

L'attivista per i diritti umani Orlow può lasciare la sua patria attraverso uno scambio di prigionieri. Dice che gli ricorda sempre più i tempi bui. In un'intervista, dice che le persone sono imprigionate per semplici critiche alle autorità, qualcosa che non accadeva dai tempi di Stalin.

Oleg Orlow, attivista per i diritti umani rilasciato dalla detenzione russa come parte di uno scambio di prigionieri, ha paragonato la sua patria a un ritorno ai tempi di Stalin. Il presidente di Memorial, una delle più antiche e prestigiose organizzazioni per i diritti umani in Russia, premiata con il Nobel per la pace nel 2022, ha criticato l'entità della repressione nella Russia odierna in un'intervista all'agenzia di stampa AP.

Orlow ha detto che sotto il presidente russo Vladimir Putin, le persone sono imprigionate per aver criticato le autorità, qualcosa che non si vedeva dai tempi del dittatore sovietico Josef Stalin. "Stiamo scivolando verso i tempi di Stalin", ha detto. Orlow è stato condannato a due anni e mezzo di prigione a febbraio per aver criticato la guerra della Russia in Ucraina in un articolo.

Il suo rilascio nello scambio di prigionieri tra Russia, Bielorussia e diversi paesi occidentali lo ha sorpreso. All'inizio gli è stato chiesto di presentare una richiesta di grazia a Putin, che ha rifiutato. Pochi giorni dopo, è stato portato in auto all'aeroporto di Samara e poi a Mosca. Trovarsi improvvisamente su un aereo pieno di persone libere dopo essere uscito direttamente dal carcere è stata una sensazione strana, ha detto l'attivista per i diritti umani.

Perdono inaspettato per Orlow

Successivamente, ha trascorso altri tre giorni nella famigerata prigione di Lefortovo a Mosca e ha presentato un reclamo per non poter vedere il suo avvocato. Poi, gli è stato mostrato un documento che diceva che era stato graziato. È stato messo su un altro aereo, che lo ha portato in Germania, dove è stato accolto dal cancelliere Olaf Scholz.

Ricordando il momento in cui ha visto volti familiari sull'autobus per l'aeroporto, Orlow sorride. Tra loro c'erano il musicista e artista Sascha Skotschilenko, imprigionato per una piccola protesta contro la guerra, e il politico dell'opposizione Andrei Pivovarov. Quando è stato annunciato che si trattava di uno scambio di prigionieri, erano già al corrente, ha detto.

