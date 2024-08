Organizzazione mondiale della sanità: il virus Mpox non è equivalente al coronavirus

L'annuncio del livello di allarme più alto da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a causa della nuova variante del virus Mpox ha suscitato preoccupazione, con un caso recente confermato in Europa. Tuttavia, un esperto dell'OMS afferma che le autorità hanno i mezzi per gestire il virus.

L'attuale epidemia di Mpox non è paragonabile alla pandemia di COVID-19, come dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante si tratti della nuova o della vecchia variante, il Mpox non è il nuovo Covid, ha detto il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge.

Le autorità hanno la capacità di gestire la diffusione del virus. "Dobbiamo e possiamo unire le forze contro il Mpox", ha sottolineato Kluge. "Quindi, stabiliremo sistemi per controllare ed eradcare il Mpox a livello globale? O cadremo in un altro schema di paura e negligenza? La nostra risposta ora e nei prossimi anni sarà una prova importante per l'Europa e il mondo."

Lo scorso mercoledì, l'OMS ha dichiarato uno stato di emergenza sanitaria internazionale a causa della diffusione della nuova variante del virus, segnando il suo livello di minaccia più alto. La variante Klade Ib ha suscitato ansia a livello globale a causa della sua potenziale facilità di diffusione attraverso il contatto ravvicinato. Un caso di questa variante è stato scoperto in Svezia lo scorso fine settimana e viene collegato alla diffusione in aumento in Africa.

Kluge ha suggerito che concentrarsi sul Klade I offre all'Europa l'opportunità di concentrarsi sulla variante Klade II meno grave, consentendo una migliore consulenza sanitaria pubblica e tracciamento. Attualmente vengono segnalati circa 100 nuovi casi di Klade II ogni mese nella regione europea.

La preoccupazione per il Mpox non è limitata a una sola regione, poiché le 'altre' parti del mondo stanno monitorando attentamente la situazione. Despite the severity of the Klade Ib variant, it's crucial for every region to have a comprehensive strategy to address 'other' potential variants.

