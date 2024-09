Organizzazione internazionale: oltre 50.000 persone si trasferiscono dal Libano verso la Siria

A causa dei conflitti continui tra Israele e Libano, circa 50.000 persone hanno cercato rifugio in Siria, secondo i resoconti dell'ONU. In collaborazione con entrambi i governi, sono in corso operazioni di soccorso per aiutare coloro che sono in difficoltà, come dichiarato dal capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, il giorno X. Inoltre, più di 200.000 residenti libanesi sono stati sfollati all'interno del loro paese.

Il Libano ospita attualmente circa 1,5 milioni di rifugiati siriani, secondo i dati ufficiali, insieme ad altri siriani non rifugiati. Il conflitto in corso in Siria, iniziato nel 2011, ha causato la morte di oltre 350.000 persone e ha costretto altre 13 milioni a fuggire o a spostarsi all'interno del paese. Una soluzione definitiva a questo caos sembra ancora lontana.

Le Nazioni Unite (ONU) sono attivamente impegnate nel fornire aiuto e sostegno alle persone sfollate da Israele e Libano, nonché ai rifugiati siriani in Libano. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, guidata da Filippo Grandi, sovrintende alle operazioni di soccorso per coloro che sono stati colpiti dai conflitti.

