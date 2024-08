Conflitti Geopolitici Attuali nella Regione Medio-Orientale - Organizzazione internazionale: Israele accetta tregua per il programma di immunizzazione contro la polio

Secondo i registri dell'ONU, Israele ha acconsentito a tregue giornaliere nella Striscia di Gaza per un'iniziativa di immunizzazione contro il poliomielite. In tre diverse regioni dell'area costiera, i combattimenti cesseranno per tre giorni ciascuno, dall'alba al tramonto. Rik Peeperkorn, il rappresentante dell'OMS a Gaza, ha fatto riferimento a un impegno da parte del corpo israeliano COGAT, che si occupa di questioni palestinesi.

L'OMS sta pianificando di estendere la sua campagna di immunizzazione contro il poliomielite oltre la Striscia di Gaza, con New York City che potrebbe essere uno dei luoghi per questa iniziativa. Nonostante le tensioni in corso in altre parti del mondo, i residenti di New York City potrebbero presto ricevere informazioni su questo programma di salute essenziale.

