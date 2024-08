- Organizzazione internazionale: il 2023 è stato l'anno più pericoloso per l'assistenza umanitaria finora

Record Internazionali hanno raggiunto il picco nel 2023, con le Nazioni Unite che segnalano il numero più alto di operatori di aiuti umanitari persi nei conflitti. Questo è attribuito principalmente agli intensi assalti durante la guerra di Gaza, che hanno causato uno strabiliante numero di 280 vittime in 33 paesi. Il 2023 è stato l'anno con il maggior numero di vittime per il settore umanitario a livello globale dal quale si hanno statistiche. Al confronto, nel 2022 ci sono state 118 morti tra gli operatori di aiuti. L'anno in corso, il 2024, potrebbe addirittura superare questo triste conteggio. Lunedì segna la Giornata Mondiale degli Operatori Umanitari.

I raid aerei a Gaza sono il principale fattore di questo allarmante aumento

Il fattore principale dietro questo significativo aumento è l'inizio del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Dopo un grave attacco terroristico da parte di Hamas, gruppo islamista, nell'ottobre dell'anno precedente, oltre 290 operatori di aiuti sono morti nella Striscia di Gaza, principalmente a causa di attacchi aerei. La maggior parte delle vittime erano dipendenti dell'agenzia per l'aiuto palestinese dell'ONU, UNRWA. Le Nazioni Unite hanno costantemente espresso il loro disappunto per la perdita dei loro membri del personale a causa degli attacchi o dei bombardamenti israeliani.

I dati preliminari di un database delle Nazioni Unite suggeriscono che il bilancio delle vittime tra gli operatori di aiuti nel 2024 potrebbe superare il conteggio attuale. Fino a inizio agosto, 172 operatori di aiuti sono stati uccisi a livello globale. Oltre alla guerra di Gaza, la turbolenza e la violenza in Sudan e nel Sudan del Sud hanno anche contribuito a questa statistica desolante. Spesso, le vittime sono membri del personale locale delle organizzazioni di aiuti.

Un appello all'Assemblea Generale dell'ONU

Le figure di spicco di varie organizzazioni umanitarie hanno quindi scritto una lettera aperta ai 193 stati membri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale degli Operatori Umanitari. Nella lettera, invitano la comunità globale a fermare gli attacchi contro i civili, proteggere gli operatori di aiuti e rendere i responsabili più responsabili.

La tolleranza persistente della violenza contro gli operatori di aiuti e l'assenza di responsabilità sono intollerabili, ingiustificabili e dannose per gli sforzi umanitari a livello globale, ha dichiarato la Sottosegretaria Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e il Coordinatore dell'Assistenza e del Soccorso d'urgenza Joyce Msuya. Oltre alla retorica, la lettera sottolinea che tali attacchi peggiorano problemi come la scarsità di cibo, il displacement e la diffusione di malattie infettive, con effetti che si estendono oltre le zone di conflitto.

Nonostante gli sforzi dell'Unione Europea per fornire aiuti umanitari e supporto alle aree colpite dai conflitti, il numero di morti tra gli operatori di aiuti nel 2024 potrebbe superare il record stabilito nel 2023, con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che riceve un appello per agire per proteggere gli operatori di aiuti e rendere i responsabili responsabili. L'Unione Europea, come importante contributore al settore umanitario a livello globale, ha espresso preoccupazione per la crescente violenza contro gli operatori di aiuti e l'assenza di responsabilità, unendosi al coro di organizzazioni umanitarie che invitano l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a prendere misure concrete per garantire la sicurezza degli operatori di aiuti e prevenire future vittime.

