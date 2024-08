Organizzazione internazionale della sanità: Potenziale per ridurre gli epidemie di Mpox in Africa entro 6 mesi

Secondo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, le attuali epidemie di Mpox in Africa potrebbero essere portate sotto controllo in sei mesi. Ciò è possibile, ha dichiarato di recente, se si intensificano gli sforzi collaborativi dei partner. Nei prossimi giorni, l'OMS si aspetta di inviare il primo carico di vaccini contro il Mpox alla Repubblica Democratica del Congo.

La Repubblica Democratica del Congo ha attualmente il maggior numero di casi di Mpox - oltre 18.000 infezioni sospette e 629 decessi. Finora, l'Africa ha ricevuto solo una quantità minima dei vaccini necessari per contrastare la diffusione del virus. Tedros ha notato che sebbene le infezioni siano aumentate rapidamente negli ultimi periodi, il tasso di letalità è rimasto moderato. Attualmente, sono stati identificati 258 casi della nuova variante di Mpox in paesi come il Burundi, il Rwanda, il Kenya, l'Uganda, la Svezia e la Thailandia.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato le epidemie di Mpox un'emergenza di salute globale all'inizio di questo mese. Come la piccola peste, il Mpox causa sintomi più lievi come febbre e mal di testa. Tuttavia, in casi gravi, le persone possono sviluppare lesioni dolorose e vesciche su aree come il viso, il torace, le mani e i genitali. Il Mpox viene trasmesso principalmente attraverso il contatto cutaneo ravvicinato.

Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha espresso ottimismo questa settimana, prevedendo di ricevere circa 380.000 dosi di vaccino contro il Mpox, che importanti donatori come gli Stati Uniti e l'UE hanno promesso. Tuttavia, ciò rappresenta meno del 15% dei vaccini segnalati necessari per porre fine alle epidemie nella Repubblica Democratica del Congo.

