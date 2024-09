Organizzazione internazionale che sostiene la sospensione della ricerca competitiva di risorse minerali essenziali

L'ONU sta lavorando per prevenire una corsa agli armamenti per i materiali grezzi essenziali per la transizione energetica. Secondo un gruppo di esperti presieduto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, la domanda di questi materiali potrebbe aumentare di quasi tre volte entro il 2030. Gli esperti suggeriscono modi per facilitare l'estrazione sostenibile e a basso impatto ambientale di questi materiali e garantire l'accesso equo per tutti i paesi.

I materiali in questione sono i minerali vitali necessari per l'energia pulita, come quelli utilizzati nei pannelli solari, nei veicoli elettrici e negli impianti di accumulo. Esempi includono gli elementi della terra rara, il litio, il rame, il nichel e il cobalto. Il team di esperti sottolinea l'importanza di mantenere la giustizia, la trasparenza, la sostenibilità e i diritti umani lungo tutta la catena del valore, dall'estrazione al raffinamento, al trasporto e al riciclo.

Durante la Conferenza COP28 sul clima del 2023, i paesi hanno concordato di aumentare la capacità di energia rinnovabile di tre volte e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili dannosi. L'obiettivo è limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, mitigando così gli effetti del cambiamento climatico.

Molti materiali grezzi critici si trovano in paesi in via di sviluppo. Per questi paesi, la transizione energetica potrebbe rappresentare un'opportunità per raffinare le loro risorse naturali, creare posti di lavoro e stimolare la crescita economica, invece di limitarsi all'esportazione di materiali grezzi. Il team di esperti consiglia di istituire un comitato dell'ONU per facilitare il dialogo tra tutti gli stakeholder e di sviluppare standard globali per tracciare l'origine e il trattamento di questi minerali. Si dovrebbe creare un fondo per fornire risorse per la chiusura sicura delle miniere e si dovrebbe incoraggiare le piccole imprese a entrare in questo settore.

La transizione energetica richiede un notevole aumento dell'uso di prodotti minerali come gli elementi della terra rara, il litio, il rame, il nichel e il cobalto, essenziali per le tecnologie dell'energia pulita. È fondamentale che il comitato dell'ONU stabilisca e implementi standard globali per monitorare l'estrazione e il trattamento sostenibili ed equi di questi prodotti minerali.

