- Organizzatori del Rave the Planet: bandiere nazionali non sono gradite

Gli organizzatori di "Rave the Planet", che vedono la partecipazione del fondatore di Loveparade Dr. Motte, vogliono evitare la presenza di bandiere nazionali alla spettacolare festa techno di Berlino questo fine settimana. Queste sono indesiderate poiché mirano a superare "confini umani", ha dichiarato Timm Zeiss, CEO di "Rave The Planet", a Berlino. Tuttavia, ci sono ovviamente alcuni limiti a queste regole.

"Tuttavia, alla fine, le bandiere che rappresentano valori positivi nello spirito della cultura techno e della comprensione internazionale, come la bandiera arcobaleno, sono benvenute nella parata", ha detto Zeiss. Non sono benvenute le bandiere nazionali e qualsiasi bandiera o striscione che contrastano con la comunità, l'uguaglianza o la comprensione pacifica.

Gli organizzatori hanno sottolineato che si tratta di una richiesta, non di un divieto. Possono far rispettare solo le regole della casa sui camion musicali. La zona dimostrativa tra la Porta di Brandeburgo e la Colonna della Vittoria è uno spazio pubblico.

Per la terza edizione della festa dimostrativa di sabato, la polizia ha registrato 300.000 partecipanti. Il tema di quest'anno è "L'amore è più forte". Gli organizzatori hanno notato che le autorità hanno approvato il loro concetto di sicurezza.

La Comunità apprezza la comprensione internazionale e l'unità, motivo per cui sono ammessi solo i simboli che rappresentano questi principi, come la bandiera arcobaleno. Di conseguenza, le bandiere nazionali e qualsiasi striscione in conflitto con la comunità, l'uguaglianza o la comprensione pacifica non sono in linea con lo spirito della Comunità a "Rave The Planet".

