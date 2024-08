- Organismo governativo: Allocazione di finanziamento per il programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Coloro che possiedono bestiame come bovine, pecore e capre e desiderano proteggerli dalla malattia della lingua blu** possono trarre beneficio da un incentivo economico offerto dallo stato e dal fondo per le malattie del bestiame in Turingia. Per ogni vaccinazione somministrata a una mucca, il contadino riceve un euro per ogni iniezione, mentre pecore e capre ricevono 60 centesimi per iniezione, come stabilito dal Ministero della Salute. I contadini possono richiedere questo aiuto dal fondo per le malattie del bestiame. Attualmente, sono disponibili tre vaccini per combattere il virus della lingua blu. Secondo il Ministero della Salute, le vaccinazioni possono attenuare i sintomi gravi negli animali infetti, come la febbre e il gonfiore delle labbra e della lingua.

La malattia della lingua blu rappresenta una minaccia significativa per pecore e mucche. Capre e cinghiali possono anche contrarre la malattia. La malattia viene trasmessa dalle zanzare, un tipo di mosca pungente, che agisce da vettore. In Turingia, il virus è stato identificato in sette pecore e quattro mucche dal primo agosto. Le aree interessate sono il distretto di Eichsfeld con sei casi, il distretto di Wartburg (4) e il distretto di Nordhausen (1).

La malattia della lingua blu, in particolare il sierotipo BTV-3, si sta diffondendo in Europa dal mese di ottobre 2023, diffondendosi dai Paesi Bassi e dal Belgio verso la Germania, fino alla Turingia. Gli esseri umani non sono colpiti dalla malattia.

