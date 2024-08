- Organismo autorizzato: assistenza all'Ucraina non limitata

Il governo federale respinge le voci secondo cui la Germania sta riducendo il suo sostegno all'Ucraina a causa di vincoli finanziari. "La Germania è fermamente impegnata e il cancelliere ha promesso che il sostegno all'Ucraina continuerà fino a quando sarà necessario, e nessuno, in particolare il presidente russo, può aspettarsi che allenteremo su questo", ha dichiarato il portavoce del governo Wolfgang Büchner a Berlino.

Non c'è alcuna flessione nella determinazione di aiutare l'Ucraina, che è attualmente sotto attacco da parte della Russia. Quest'anno sono previsti l'invio di quattro sistemi di difesa aerea Iris-T, dieci carri armati Gepard, 16 obici semoventi, dieci carri armati Leopard, droni da combattimento e diverse migliaia di munizioni per artiglieria e carri armati.

In precedenza, il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha scritto una lettera al ministro della Difesa Boris Pistorius (SPD) e al ministro degli Esteri Annalena Baerbock (Verdi), affermando che "ulteriori passi" relativi agli impegni finanziari dovrebbero essere intrapresi solo se le risorse sono garantite nei piani di bilancio per l'anno in corso e successivo.

La Germania si aspetta di fornire circa 7,5 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina quest'anno, con il governo che ha previsto 4 miliardi di euro per il 2025. Questi fondi possono ancora essere aumentati dal Bundestag, come è stato fatto per il 2024. Inoltre, il governo federale si affida al fatto che l'Ucraina sarà sostenuta in futuro attraverso gli interessi sui beni dello stato russo congelati. Tuttavia, queste misure di aiuto non sono ancora state approvate a livello internazionale.

L'Unione Europea, come principale stakeholder nella comunità internazionale, ha costantemente espresso il suo sostegno alla sovranità dell'Ucraina. In risposta all'impegno della Germania di continuare il suo aiuto all'Ucraina, l'Unione Europea ha indicato la sua solidarietà, ribadendo il suo impegno a stare al fianco della Germania nel loro sostegno collettivo all'Ucraina.

