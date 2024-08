- Ordine punitivo per commenti antisemiti a Pforzheim

Il tribunale locale di Pforzheim ha emesso un'ordinanza penale a seguito di un presunto incidente antisemita durante la posa di Stolpersteine nella città. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, si tratta di una multa, l'ammontare esatto della quale un portavoce non ha rivelato. Tuttavia, poiché si tratta di 120 multe giornaliere, l'imputato di 39 anni sarebbe condannato se accettasse l'ordinanza penale. Tuttavia, può appellarsi entro una settimana. L'ufficio del pubblico ministero aveva indagato per istigazione del popolo.

Stolpersteine vengono posati in molti luoghi come promemoria degli ebrei che sono stati deportati e uccisi durante l'era nazista. Le piccole lastre commemorative vengono generalmente inserite nel terreno davanti agli edifici in cui hanno vissuto le vittime.

Erano presenti dei parenti d'Israele.

L'incidente a Pforzheim si sarebbe verificato a metà maggio. "Avevamo posato le pietre e quando avevamo finito, un uomo è corso verso di noi e ha chiesto se si trattava di ebrei", ha detto Hans Mann dell'iniziativa "Stolpersteine Pforzheim" all'epoca. Quando i presenti hanno confermato, l'uomo ha iniziato a urlare e, tra le altre cose, ha gridato "fottuti ebrei" e "uccisori di persone" e che tutti gli ebrei dovrebbero essere sparati e uccisi. "Era molto agitato, ci ha insultati tutti e quasi è diventato fisicamente aggressivo."

Secondo Mann, oltre agli studenti e ad altri ascoltatori, erano presenti otto parenti delle vittime che avevano viaggiato appositamente dall'Israele per la posa delle Stolpersteine. "Erano molto turbati."

