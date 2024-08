- Ordine penale contro i battisti - ricorso

Accuse di Incitement contro un sospetto della "Parola Fedele Chiesa Battista Pforzheim" (BKZW), sotto sorveglianza dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, si tengono al tribunale locale di Pforzheim. L'uomo ha presentato appello contro un'ordinanza penale. "Ciò significa che ci sarà un processo pubblico", ha annunciato il tribunale. "Non è ancora stata fissata una data".

L'Ufficio del Procuratore Pubblico di Karlsruhe ha richiesto una multa di 120 rate giornaliere di 80 euro ciascuna. Ciò porterebbe il sospetto ad avere un precedente penale. I resoconti precedenti hanno indicato che i sermoni del sospetto sono stati tenuti alla BKZW a Pforzheim. Lo stesso vale per un'altra persona contro cui l'autorità sta indagando.

Svalutazione degli omosessuali e tendenze anti-democratiche

L'Ufficio per la Protezione della Costituzione ha monitorato la BKZW come oggetto di sorveglianza nell'area fenomenologica di "Delegitimazione dello Stato rilevante per la Protezione della Costituzione" dal maggio 2023. Secondo il rapporto sulla protezione della costituzione, il focus ideologico della BKZW si trova nella forte svalutazione degli omosessuali, che viene predicata apertamente in discorsi pubblicamente accessibili. "In parti dei sermoni, vengono fatte affermazioni che incoraggiano la violenza e mirano principalmente alla dignità umana. Il linguaggio spesso drastico dei predicatori sottolinea la durezza del contenuto."

Inoltre, la BKZW respinge in modo fondamentale la formazione della volontà democratica e la decisione. Essa mette in discussione le decisioni prese da persone democraticamente legittimate e delegittima l'azione dello stato, come spiegato dalla protezione della costituzione. Alcuni sermoni contengono anche elementi anti-semiti e ideologici della cospirazione.

Le accuse di incitamento del sospetto sono profondamente radicate nei suoi sermoni alla BKZW, come evidenziato dal rapporto sulla protezione della costituzione, che ha accusato la chiesa di svalutare gli omosessuali e di mostrare tendenze anti-democratiche, potenzialmente violando i principi enunciati nella Costituzione (Legge).

Data la gravità delle accuse, l'annuncio del tribunale di un processo pubblico e la possibilità di un precedente penale, sottolineano ulteriormente l'importanza di rispettare i diritti costituzionalmente protetti di tutti gli individui nel sistema giudiziario tedesco.

