- Ordine contro lo stalker richiesto

Kim Kardashian (43 anni) ha avviato un'azione legale contro un sospetto stalker. TMZ, un portale di notizie sui VIP degli Stati Uniti, lo riporta, citando documenti giudiziari. Secondo il report, si tratta dello stesso uomo che aveva molestato l'attrice Emma Roberts (33 anni) fino a poche settimane fa. Anche lei è riuscita a ottenere un'ordinanza restrittiva contro di lui, valida per cinque anni.

Aveva già fatto irruzione nella casa di Emma Roberts

Lo stalker avrebbe molestato per la prima volta Emma Roberts il 7 o l'8 maggio, quando è entrato nella sua casa mentre lei era fuori. Poi ha chiamato il suo numero privato dal telefono di casa e le ha anche inviato messaggi di testo.

"Durante la conversazione, ho capito che il chiamante era uno sconosciuto e ha confermato di essere ancora nel mio appartamento", ha dichiarato Roberts nei documenti giudiziari. Nonostante l'immediato coinvolgimento della polizia, è riuscito a evitare l'arresto.

Dopo Emma Roberts, il nuovo obiettivo era Kim Kardashian

Il 32enne avrebbe poi avvicinato Kris Jenner (68 anni), la madre di Kim Kardashian, ma inconsapevolmente. Secondo "TMZ", ha detto alla guardia di sicurezza della casa di Jenner che pensava che Kim fosse a casa. Ha sostenuto di essere il suo "manager di lunga data" e di avere un appuntamento con lei.

Speriamo in un'ordinanza restrittiva

A luglio, avrebbe cercato di saltare la recinzione della casa di Kim Kardashian a Malibu. Nei documenti giudiziari, la 43enne spiega che la sua casa non è facile da trovare e il suo indirizzo non è pubblico, il che dimostra fino a che punto è disposto ad arrivare. Inoltre, Emma Roberts l'ha avvertita dell'uomo in una chiamata telefonica. Ora vuole ottenere un'ordinanza restrittiva contro di lui.

