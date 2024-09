Orban sospende i suoi impegni all'estero a causa delle inondazioni

Il leader ungherese Viktor Orban ha rimandato tutti i suoi impegni globali a causa delle inondazioni in Ungheria. "A causa delle condizioni meteorologiche drammatiche e delle continue inondazioni in Ungheria, ho rimandato tutti i miei impegni globali," ha dichiarato Orban sulla piattaforma digitale X. Non ha fornito ulteriori informazioni.

Orban era previsto per partecipare a un dibattito sul programma di presidenza del Consiglio UE per sei mesi dell'Ungheria al Parlamento europeo a Strasburgo il prossimo mercoledì. Il politico conservatore incontra spesso critiche intense dal Parlamento UE e dalla Commissione UE.

L'Europa orientale e centrale sta lottando contro le inondazioni estreme dal fine settimana, principalmente a causa della tempesta "Boris".

