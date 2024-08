Ungheria cerca un accordo finanziario o fattura - Orban chiede sostegno finanziario dell'UE per la sua strategia antiimmigrazione

Il leader conservatore ungherese, il Primo Ministro Viktor Orbán, intende addebitare all'Unione Europea il costo della protezione contro gli afflussi migratori, come stabilito in un decreto da lui firmato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ungherese. Il decreto spiega che l'Ungheria ha speso circa due miliardi di euro dal 2015 per proteggere le frontiere esterne dell'UE e dello Schengen, e che l'UE è responsabile del rimborso di questa somma. Di conseguenza, i funzionari di alto livello sono invitati a valutare se questa somma può essere detratta dalla multa inflitta all'Ungheria dalla Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) nel giugno di quest'anno, a causa delle sue misure sull'asilo. Attualmente, il metodo dell'Ungheria per attuare questa strategia rimane oscuro.

Durante la crisi migratoria dell'estate del 2015, l'Ungheria ha costruito barriere munite di filo spinato lungo i suoi confini con la Serbia e la Croazia. Questo ha notevolmente ridotto i passaggi illegali dei migranti attraverso la rotta balcanica.

Il 13 giugno, la CGUE ha emesso una decisione secondo cui l'Ungheria deve pagare 200 milioni di euro più una multa di 1 milione di euro per ogni giorno di ritardo, poiché non ha rispettato le decisioni della corte riguardo al suo sistema di asilo. L'Ungheria è stata accusata di violare i trattati dell'UE evitando intenzionalmente l'attuazione di una politica comune dell'Unione. Questa condotta è stata classificata come una grave e senza precedenti violazione del diritto dell'UE.

In precedenza, la CGUE aveva emesso una sentenza sulle strategie migratorie dell'Ungheria nel 2020, comprese le pratiche all'interno dei centri di transito ora chiusi sul confine serbo. Successivamente, la corte ha dichiarato nullo un regolamento ungherese che richiedeva ai richiedenti asilo di sottoporsi a una valutazione iniziale nelle ambasciate ungheresi prima di poter presentare la loro richiesta di asilo in Ungheria. Questa pratica continua in Ungheria.

Gazzetta Ufficiale ungherese, Decreto 264/2024. (VIII. 29.) , Pagina 151, Ungherese

