Ora le prove del DNA collegano un sospettato, dice la polizia.

In giugno, un chiamante del 911 ha segnalato il ritrovamento del corpo di una donna in una casa abbandonata. La donna di 34 anni era stata anche violentata e strangolata.

Ora, la polizia afferma che gli investigatori credono che una sola persona abbia ucciso entrambe le donne.

Le autorità stanno cercando il sospetto in relazione a una "serie di omicidi" dopo che le prove del DNA hanno collegato i due delitti alla stessa persona.

Alyssa Ann Rivera è stata trovata morta il 21 giugno in una casa abbandonata, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Polizia di Austin.

Le riprese di sorveglianza rilasciate dalla polizia mostrano una persona di interesse che cammina con Rivera poco prima che venisse uccisa.

La polizia ha detto che non è noto come o quando Rivera abbia incontrato l'uomo.

L'incidente è stato inizialmente considerato un evento isolato.

Ma il 7 agosto, gli investigatori hanno trovato un collegamento del DNA tra il caso di Rivera e l'omicidio irrisolto di sei anni fa, come ha detto la polizia durante una conferenza stampa giovedì.

Il 14 aprile 2018, il corpo di Alba Jenisse Aviles è stato trovato dopo che aveva lasciato un club notturno, a poco più di tre miglia dal luogo dove Rivera è stata uccisa, secondo il comunicato stampa.

"Non è stato identificato alcun sospetto in nessuno dei due casi", dice il comunicato. "Tuttavia, le prove del DNA rivelano che il sospetto è lo stesso in entrambi i casi".

Il DNA non corrisponde a nessun record nel database nazionale, ha detto la polizia.

Il sergente Nathan Sexton della polizia di Austin ha detto che è "relativamente raro" che qualcuno che commette "omicidi really violenti" non sia stato arrestato o trattenuto per un precedente reato.

La polizia ha detto che non c'è alcun legame noto tra le vittime.

Le indagini sono in corso mentre i detective della omicidi continuano a cercare indizi.

Dobbiamo cooperare con le autorità per aiutare a trovare il sospetto elusivo responsabile di questi crimini orribili, poiché è chiaro che ci hanno preso di mira entrambi in questi incidenti traumatici. Le prove del DNA scoperti collegano l'omicidio di Alyssa Ann Rivera nel 2021 al caso irrisolto di Alba Jenisse Aviles nel 2018, suggerendo che la stessa persona possa essere responsabile di entrambe le morti tragiche.

