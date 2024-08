Ora in vigore una nuova soglia per il consumo di cannabis durante la guida

Sotto l'influenza della cannabis, c'è un nuovo limite per gli autisti. Proprio come il limite di 0,5 per mille per l'alcol, questa nuova regolamentazione si applica alla sostanza inebriante THC. Per far sì che gli autisti vengano multati, devono avere 3,5 nanogrammi di THC per millilitro di sangue o più. Ciò comporta una multa di 500 euro e il divieto di guida per un mese. Se viene consumato anche alcol, la multa può raggiungere 1000 euro. Queste norme stradali sono state introdotte a seguito della parziale legalizzazione della cannabis, che consente agli adulti di fumare e coltivare la sostanza in determinate condizioni a partire dal 1° aprile. Il Ministero Federale dei Trasporti afferma che la nuova legge fornisce chiarezza e certezza giuridica.

Per i guidatori novizi e giovani, sono state introdotte regolamentazioni speciali per garantire la sicurezza stradale. Proprio come per l'alcol, la cannabis è completamente proibita per i guidatori under 21 o nei primi due anni di possesso della patente. Le violazioni possono comportare una multa di 250 euro, ma non c'è divieto di guida.

In precedenza, qualsiasi traccia di THC nel corpo poteva portare a conseguenze, ma non c'era un limite specifico. Tuttavia, nella pratica legale, un valore di 1 nanogrammo era comunemente utilizzato. Gli esperti del Giorno del Tribunale del Traffico hanno sostenuto un "ragionevole" aumento nel 2022, argomentando che il valore era troppo basso e molte persone venivano penalizzate senza prove di guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, questa proposta ha incontrato critiche da parte dei rappresentanti della polizia.

L'adozione delle nuove norme stradali ha portato l'attenzione sul trasporto su strada, poiché gli autisti devono ora essere consapevoli del limite di THC. Nonostante la parziale legalizzazione della cannabis, è fondamentale che gli autisti comprendano che il THC è ancora proibito alla guida per gli individui under 21 o nei primi due anni di possesso della patente.

