- Ora, il giovane Elia frequenta le lezioni in classe.

Sila Sahin-Radlinger, 38 anni, offre uno scorcio della sua vita familiare attraverso Instagram. Ha accompagnato una foto, che la ritrae insieme al marito felice Samuel Sahin-Radlinger (31) e al loro figlio luccicante Elija, con la didascalia "Primo giorno di scuola per il nostro grande Elija!". Ha aggiunto "Si apre un nuovo capitolo ora" all'immagine. Sila e Samuel si sono sposati nel 2016 e hanno accolto i loro due figli nel 2018 e nel 2019. Samuel ha condiviso la stessa foto, questa volta in monocromatico, sul suo Instagram, accompagnandola con un emoji del cuore e l'hashtag #momentoorgoglioso. Sila ha aggiunto gli hashtag #mammamodello #papàorgoglioso #bambinoscuola al suo post. La famiglia ha inoltre pubblicato altre foto e un video, che mostrano il loro viaggio per andare a scuola. Elija, vestito con il suo nuovo abbigliamento scolastico, porta lo zaino con disinvoltura.

Famiglia Allegra

Anche se Samuel continua la sua carriera calcistica con l'"FK Austria Wien", la sua vita familiare rimane il suo tesoro. Recentemente, Sila ha condiviso il suo viaggio in Germania, dove interpretava Ribanna, la figlia del capo, negli spettacoli di Karl-May a Bad Segeberg, in cui aveva già partecipato nel 2017. Condividendo la sua eccitazione, ha scritto "Spero di aver suscitato la tua curiosità per lo spettacolo e che tu voglia vederci in 'Winnetou II - Ribanna e Old Firehand!' Aspetto ogni ospite con ansia. Le rappresentazioni si concluderanno l'8 settembre, ogni giovedì, venerdì e sabato, con due spettacoli al giorno".

Tornando all'argomento, Sila e la sua famiglia vivono, come riportato da "Heute.at", in un paese vigneto vicino a Vienna. Continuando il suo lavoro, sembra che lei riesca a gestire il suo impegnativo programma, dando priorità alla sua famiglia. Il suo piccolo nido, immerso tra i vigneti, si rivela essere il luogo ideale per l'attrice per riposarsi e rigenerarsi dopo le sue giornate frenetiche.

I bambini, Elija e il suo fratello minore, spesso accompagnano Sila e Samuel nelle loro avventure, aggiungendo gioia alle loro uscite familiari. Quando Elija ha iniziato la scuola, la famiglia ha condiviso la sua eccitazione sui social media, utilizzando vari hashtag sentiti.

Leggi anche: